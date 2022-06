2manydjs (live), Alizzz i La Femme, entre les noves confirmacions de Low Festival 2022

L'edició compta amb grans noms entre els quals es troben Metronomy, Primal Scream, !!! (Chk Chk Chk), Editors, Izal -en un dels seus últims xous abans de la seua aturada indefinida-, Nathy Peluso o Temples entre molts uns altres, destaca l'organització en un comunicat.

2manydjs és el primer dels noms que s'incorpora hui al cartell de Low Festival. Els germans són una de les parelles de djs més conegudes de l'electrònica i han portat la seua electrònica per mig món des que irromperen com l'altra cara de Soulwax. Enguany arriben a Benidorm en format live amb una de les seues carismàtiques sessions en la qual no faltaran els balls a la ciutat dels gratacels.

En l'escenari nacional, Alizzz és una altra de les grans sorpreses d'aquesta tanda de confirmacions. Després de passar cinc anys centrat exclusivament en la seua faceta de productor, presenta la seua nova aventura en solitari amb un ambiciós projecte post-indie que li ha portat a posicionar-se com un dels artistes nacionals del moment.

Una altra de les confirmacions d'aquesta tanda és La Femme. La banda francesa, que arriba amb el seu tercer disc "Paradigmes", demostrarà la seua força impredictible i la seua mescla de gèneres en un concert replet de sorpreses psicodèliques, vibrants i futuristes. Els de Biarritz convertiran l'escenari de Low Festival en tota una oda al pop francés.

El trio barceloní Mujeres arriba a Low Festival amb el seu lema 'Rock y amistat' ben marcat. I és que, una dècada després, la banda segueix creixent sense abandonar el seu estil que segueix sent la seua marca de la casa. El seu últim EP -amb Carolina Durante, Cariño, Nueva Vulcano i Los Punsetes- i el seu últim disc "Siento Muerte" els ha portat a consagrar-se com un dels grans referents del rock en castellà.

Amb VVV [Tripppin' You] arriben els balls, la foscor i els sons psicodèlics. El trio madrileny arriba a Benidorm disposat a assentar les bases de l'underground espanyol amb "Turboviolencia", el seu tercer LP amb elements hardstyle, dubstep i drum&bass. Un dels xous imprescindibles i més esperats de Low2022.

El romanticisme de Jimena Amarillo li ha portat, amb poc més de 20 anys, a introduir-se de ple a l'escena del nou pop espanyol. La seua mescla d'influències i gèneres així com la seua sinceritat i empatia en les lletres ha posicionat a la valenciana com una de les veus més honestes i repletes de talent del panorama musical.

PUNK "DESENFADAT"

El punk "més desenfadat i divertit" tindrà el seu espai de la mà de Shego, "un còctel musical perfecte que sorgeix de la combinació de punk amb pop, lo-fi ben agitat i en el qual s'afig molta energia i actitud sobre l'escenari".

Paco Moreno, un dels artistes més particulars de l'escena underground, també s'uneix al cartell de Low Festival 2022. L'artista d'Almeria arriba amb "Rumba Deluxe" (2021), el seu últim treball en el qual destaca per la seua extensa capacitat creativa unint diferents sons que passen per la cumbia, la rumba o fins i tot el bolero.

Per la seua banda, Veintiuno seguirà sorprenent al públic amb la seua gran energia que els ha portat a recórrer els principals festivals nacionals. El seu últim èxit, 'La Llorería', s'ha convertit en un dels grans himnes dels seus concerts i, per descomptat, no faltarà en #Low2022.

A falta d'un anunciar una última sorpresa -molt esperada pels lowers, segons els organitzadors- en el recinte i una última tanda de djs, amb aquests nou noms nous el cartell de Low Festival 2022 supera ja els 50 artistes confirmats. Els abonaments de tres dies i les entrades de dia estan a la venda des de només 38€ fins al diumenge a mitjanit, quan pujarà el preu en lowfestival.es i en entradas.com.