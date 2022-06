El regreso de Pipi Estrada a Mediaset está trayendo de cabeza al clan de las Campos. Ya no solo por sus continuas declaraciones contra la que fuera su pareja, Terelu Campos, sino por su colegueo con Carmen Borrego, algo que no ha sentado nada bien a su hermana.

De hecho, Terelu lo dejó claro en Sálvame, y Carmen Borrego tuvo que desmentir que tuvieran una relación de amistad. "No tenemos una relación entrañable, pero sí una relación muy correcta. En algún momento hasta nos hemos gastado alguna broma. Pero no tengo ni una relación con este señor ni la he tenido nunca".

Pero Pipi no estaba de acuerdo con las declaraciones de Carmen, y ha aprovechado para contar momentos del pasado con la hermana de Terelu. "Carmen alguna vez fue mi paño de lágrimas. Hubo un momento muy delicado que tuve con Terelu. Me sacaron en portada con una chica. Llamé a Carmen y ella me decía: 'Ten paciencia hijo, ten paciencia'".

Ante estas afirmaciones, Carmen Borrego se ha puesto a la defensiva, para acabar amenazando a Pipi con una nueva demanda. "Ten cuidadito con lo que hablas, a ver si te va a costar dinero. Me cae mal este señor. Ha hecho mucho daño a mi familia. Soy correcta porque tengo que trabajar, y no le voy a tratar a patadas, pero nada más".