Giner proposarà estudiar que la línia 24 de l'EMT de València es convertisca en un servici a demanda

En aquest sentit, el portaveu de la formació ha explicat en un comunicat que, ara mateix, les freqüències de pas pel Palmar d'aquesta línia d'autobús són d'entre 55 minuts i més d'una hora, la qual cosa li pareix "totalment inadmissible i disfuncional, al mateix temps que entorpeix les necessitats dels veïns".

Per a Giner, "les freqüències de més de 30 minuts en el transport públic no tenen cap sentit", ha expressat. Per açò, demanarà als tècnics competents en la matèria que realitzen un informe per a veure si es podria transformar el servici en un sistema sota demanda, amb l'obligació de donar compte del resultat en menys de tres mesos.

"Pensem que açò podria fer més atractiu el servici per al Palmar, ja que els usuaris podrien demanar que l'autobús parara només en aquells punts en els quals verdaderament hi haurà un ús. D'aquesta manera, el temps d'espera es reduiria perquè l'autocar va molt més directe a la seua destinació, sense haver de perdre el temps en parades innecessàries", ha assenyalat Giner.

De la mateixa manera, el portaveu de la formació ha destacat que servicis d'aquest tipus ja han sigut implantats en altres poblacions i pedanies, per la qual cosa al principi també es podria adaptar a la situació del Palmar. "Ja existeixen aplicacions mòbils i altres mètodes que permetran al conductor saber en temps real on ha de parar. Estem parlant d'un servici que ara mateix no és atractiu per a la pedania i que podria millorar molt si canviem la seua orientació i funcionament".

A més, en aquest mateix sentit, Giner ha remarcat que els servicis a demanda de les línies d'autobús ja existixen per a les persones amb mobilitat reduïda, per la qual cosa la seua activitat i experiència es podria extrapolar a altres supòsits. "El problema és especialment greu per als veïns del Palmar, sobretot a l'hivern, ja que no poden fer un ús lliure del transport públic. Allò que està clar és que les actuals freqüències no són funcionals ni compatibles amb un horari de treball, per exemple", ha conclòs.

D'aquesta manera, també ha lamentat que, especialment en festius i caps de setmana, molts usuaris no coincideixen amb l'últim autobús del servici horari, per la qual cosa una iniciativa d'aquestes característiques també podria ajudar a estalviar viatges i, d'aquesta manera, ampliar la franja de funcionament.