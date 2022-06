AMP.- Sanz, Reynal-Querol, Lacy Fortuny, Chuvieco, Calleja i Pérez, Premis Jaume I

Així ho ha anunciat aquest dimarts el president executiu de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, en l'acte de proclamació de premiats que s'ha celebrat en el Palau de la Generalitat. L'acte, presidit pel cap del Consell, Ximo Puig, ha explicat també amb el vicepresident de la Fundació Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda, i el president fundador, Santiago Grisolía.

En Investigació Bàsica, ha resultat premiat el matemàtic Jesús María Sanz Serna, especialitzat en l'anàlisi numèrica i la integració geomètrica. A més, s'ha dedicat a les tècniques teoria de la probabilitat, l'estadística, optimització i intel·ligència artificial.

Sanz Serna és president de la Real Acadèmia de Ciències i des de 2017 és editor responsable de la principal secció de SIAM Review, la revista de matemàtica aplicada de més impacte. Per aquestes activitats de servici ha rebut la Medalla d'Or de la Universitat de Valladolid en 2011 i la Medalla de la Reial Societat Matemàtica Espanyola en 2019.

El premi en Economia ha recaigut en la doctora catalana Marta Reynal-Querol, especialitzada en l'estudi de la relació entre economia, diversitat ètnica i conflictes civils. La Fundació ha destacat la importància que li ha atorgat a les tècniques d'aprenentatge automàtic.

En el camp de l'economia política, ha analitzat la influència del capital humà dels líders polítics sobre el desenvolupament econòmic. Un altre treball recent construeix una metodologia per a mesurar la desigualtat en zones amb roïnes estadístiques o conflicte utilitzant informació de satèl·lits, la qual cosa permetrà revisar moltes de les preguntes clàssiques relacionades amb la desigualtat i el desenvolupament.

INVESTIGACIÓ MÈDICA I MEDI AMBIENT

En Investigació Mèdica, el guardó ha recaigut sobre el Cap de Cirurgia Gastrointestinal de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antonio de Lacy Fortuny. Nascut a Palma, de Lacy s'ha centrat en les cirurgies mínimament invasives i ha promogut la major plataforma mundial d'educació quirúrgica.

Les seues principals aportacions han sigut la demostració per primera vegada de la idoneïtat d'aplicar la cirurgia laparoscòpica en el càncer, la implementació de l'abordatge transanal en el tractament del càncer de recte i descriure les bases de la resposta hormonal en la resolució de la diabetis tipus 2 després de cirurgia bariàtrica. Mitjançant la seua tasca de captació de fons i mecenatge, acumula aportacions al sistema públic per valor superior als 25 milions d'euros.

En la categoria de Protecció del Medi ambient, ha resultat premiat el doctor Emilio Chuvieco Salinero, catedràtic de la Universitat d'Alcalá, per la feina en localització d'incendis forestals i dels efectes del canvi climàtic.

Lidera el Grup d'Investigació en Teledetecció Ambiental. És director de la càtedra d'ètica ambiental de la Universitat d'Alcalá i ha sigut investigador visitant de les Universitats de Berkeley, Santa Bàrbara, Maryland i Cambridge, i del Centre canadenc de teledetecció".

NOVES TECNOLOGIES I EMPRENEDOR

En la categoria de Noves Tecnologies ha sigut premiada la física gallega Montserrat Calleja Gómez, especialitzada en marcadors biomoleculars i sensors nanomecànics per a la detecció precoç del càncer i malalties infeccioses.

Entre els seus assoliments està el desenvolupament de sensors optonanomecànics per a la detecció de proteïnes poc abundants en sang per a diagnòstic primerenc del càncer, que també han demostrat la capacitat de detectar el VIH solament una setmana després de la infecció i actualment estan en desenvolupament per a detecció de Sars-Cov-2.

Finalment, en la categoria d'Emprenedor, ha resultat premiada la valenciana Ángela Pérez Pérez, creadora de l'empresa de salut Health In Code, que han situat com un "clar exemple de transferència" de coneixement. Està centrada en la medicina preventiva, personalitzada i de precisió.

La companyia empra a 65 científics i exporta el 50% de tots els servicis i productes que genera a 25 països diferents, sent un referent en el seu sector. Al febrer de 2020, Imegen firma un acord de fusió que materialitza al febrer de 2022 amb altres dos empreses líders en Diagnòstic Genètic.

"POTÈNCIA INVESTIGADORA"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha citat Lluís Vives per a començar la seua intervenció i ha reconegut el prestigi d'aquests premis. Puig ha incidit en el doble caràcter de la Comunitat Valenciana, com a "potència turística i reindustrializadora" i ha remarcat que l'objectiu és posicionar al territori com a "potència investigadora".

Per a açò, ha avançat que l'Agència Valenciana de la Investigació va a realitzar un mapatge per a veure què empreses del territori podran concórrer a les missions estratègiques d'innovació que engegarà el Ministeri de Ciència i Innovació, dotades amb 260 milions. També ha remarcat el Pla Agilitza per a alleugerir la burocràcia científica.

En el transcurs de l'acte, el cap del Consell ha advocat per visibilitzar el treball de les dones investigadores i ha reclamat una aliança conjunta de la Generalitat, de les universitats i dels centres científics per a "feminitzar més les cúpules de la investigació", atés que actualment el 79% de les investigadores no arriba a ocupar càrrecs de primer nivell en l'universitat espanyola, la qual cosa ha qualificat de "malbaratament de talent i diversitat".

Per la seua banda, el vicepresident de la Fundació Premis Jaime I, Vicente Boluda, ha incidit que els valencians "són més de fer que de queixar-se" i que fan "de la necessitat virtut" per a guanyar-se "a força de mèrit, embranzida i tenacitat" la seua posició. Aquest és la filosofia amb la qual es van engegar els guardons, "des de la Comunitat Valenciana per a Espanya".

Així, s'ha referit al lema d'aquesta edició: "El país en què creiem": "Som un país líder en turisme i tradicions, i aspirem a ser líders en ciència, investigació i emprenedoria", ha manifestat, per la qual cosa ha instat a defensar el R+D+i per a fer d'Espanya un "país més competitiu" que atraurà més talent i inversió.

A més, ha rebutjat "el curtterminisme i la batussa política", i ha apostat per la formació, reinversió i la innovació". "No creiem en la mediocritat, ni en la crispació permanent; creiem en l'esforç, en la meritocracia i en uns forts valors compartits; no creiem en les traves burocràtiques, creiem en les nostres empreses, en els nostres científics i en els nostres investigadors", ha agregat.