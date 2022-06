Protecció ciutadana impulsa un fòrum per a abordar l'abolició de la prostitució en l'ordenança a València

L'objectiu és "augmentar la protecció sobre les dones i la persecució al client que sosté econòmicament aquesta activitat que explota a les dones, que atempta contra la seua dignitat i no respecta els seus drets".

Així ho ha anunciat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que considera "necessari aquest fòrum per a consensuar mesures que hagen demostrat la seua eficàcia per a perseguir aquesta explotació".

En aquest sentit, la trobada comptarà amb especialistes com la professora Rosa Cobo, la jutgessa Laura Esteve, l'escriptora Amelia Tiganus i entitats com l'Associació de Mujeres Progresistas, Asociación Solidaria Flasco de Alabastro (ASFA), Médicos del Mundo, però també comptarà amb l'experiència de municipis com Albal, Quart de Poblet o València, on la Policia Local ha aconseguit tancar en l'última dècada tots els establiments que servien per a l'exercici de la prostitució al barri de Velluters.

"Hui podem afirmar que València no té barri en el qual es concentra la prostitució", ha assegurat el regidor de Protecció Ciutadana, "convençut que la pressió de la Policia Local de València durant els últims deu anys ha sigut clau per a revertir la situació d'aquest barri on es practicava la violència contra la dona aprofitant la seua situació de vulnerabilitat".

L'edil ha parlat de "una part del barri de Velluters, on l'any 2005 hi havia fins a 11 establiments amb llicència de bars que servien per a donar servici a la prostitució que s'exercia en la via pública i en alguns pisos".

"Era fonamental que eixa activitat de prostitució deixara de tindre eixe suport en aquests establiments públics", ha afirmat.

"VIGILÀNCIA 24 HORES"

"La Policia Local de València ha realitzat una vigilància constant les 24 hores del dia sobre aquests establiments i gràcies a les inspeccions que hem realitzat, hem aconseguit revocar les llicències", ha afegit en fer-se ressò de les declaracions dels responsables policials de la 1ª Unitat de Districte Centre des de la qual s'han coordinat aquestes actuacions "que han suposat el principi de la fi d'una situació insostenible per a la ciutat".

"A poc a poc hem aconseguit que aquests establiments es tancaren i a dia de hui cap està exercint l'activitat", assenyalen des de la comissaria de Ciutat Vella situada en el carrer Alt del barri del Carme.

Dels 21 pisos on s'exercia la prostitució, es va passar a tres l'any passat i dels tres a cap", ha explicat l'edil, que així mateix ha afirmat que "l'èxit d'aquestes actuacions ha d'anar acompanyat d'una protecció i un seguiment a totes les dones que han hagut d'exercir la prostitució per la seua situació de necessitat i precarietat" En paraules d'Aarón Cano, que ha reiterat que "aquestes intervencions policials afavoriran una regeneració del barri", "la prostitució ha sigut una manera de vulneració de drets fonamentals i una violència diària i consentida davant la seua situació d'extrema necessitat econòmica i social".

El Fòrum, organitzat la Regidoria de Protecció Ciutadana i la Fundació Protecció (anteriorment Fundació de la Policia Local de València, que enguany s'ha ampliat també al Cos de Bombers), "és una oportunitat per a reflexionar conjuntament sobre tots aquells aspectes de l'actual ordenança de prostitució amb la finalitat de millorar-la i augmentar la protecció a les dones que l'exerceixen.

"Tenim molt clar que la prostitució i les formes d'explotació a les dones no es produeixen com fa 20 anys ni tenen a veure amb les explotacions que patixen dones en polígons industrials o en barris com Velluters", ha manifestat Cano.

"En aquest fòrum parlarem de la prostitució i l'explotació que s'exerceixen hui, com s'aconsegueix violar els drets i llibertats fonamentals de moltes dones en les nostres ciutats i com podem perseguir de manera eficaç als clients que sostenen aquests abusos i a les màfies que hi ha darrere", ha conclòs l'edil.