Vox, Cs y PPC llevarán al Constitucional la ley del catalán a pesar del aval del Consejo de Garantías Estatutarias

Vox, Cs y PPC llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la ley de protección del catalán promovida por el PSC-Units, ERC, JxCat y En Comú Podem a pesar del dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias.

El Parlament acordó el 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, impulsada por PSC, ERC, JxCat y comunes, pero el dictamen solicitado por Vox, Cs y PP obligó a aplazar su aprobación hasta que se pronunciase el Consejo de Garantías.

En una rueda de prensa desde el Parlament, el portavoz de Vox, Juan Garriga, ha afirmado que a la formación el dictamen no le merece “ninguna credibilidad” porque se trata de un texto “consultivo” y “no judicial”.

“Para nosotros, esto y papel mojado es lo mismo”, ha señalado Garriga, que ha anunciado asimismo que se querellarán contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por "desobedecer" la sentencia del 25 % de castellano.

Además, el portavoz de la formación de extrema derecha también ha instado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que este fin de semana ha participado en el congreso de JxCat en Argelès-sur-Mer (Francia), a que “cruce la frontera” y se ponga a disposición “de la administración de justicia”.

Por su parte, el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, ha replicado a la portavoz del PSC, Alícia Romero, que ha acusado a la formación naranja de hacer "filibusterismo parlamentario" para evitar que se apruebe la norma.

"Prefiero hacer filibusterismo parlamentario que seguidismo al independentismo", ha señalado Martín Blanco, que ha acusado a los socialistas de tener "síndrome de Estocolmo" con el nacionalismo.

La portavoz del PPC, Lorena Roldán, ha admitido que las conclusiones del dictamen no le sorprenden porque "el problema no es lo que dice la ley, sino lo que no dice" al obviar la fijación de un porcentaje mínimo del 25 % de horas lectivas en castellano.

A su juicio, el redactado de la norma es una "trampa" para tratar de burlar la sentencia del TSJC y "arrinconar" en castellano en las aulas.

"Esto es muy grave, en democracia no hay que discutir si se cumple o no una sentencia", ha subrayado Roldán.