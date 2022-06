Igualtat inicia el procés per a assumir la gestió de les residències municipals de la Vall d'Uixó i Albal

Aquest dimarts s'han constituït les comissions mixtes per a articular el traspàs d'aquestes competències, formades per representants del Consell, ajuntaments i sindicats representants de les plantilles de professionals de tots dos centres.

La residència de la Vall d'Uixò disposa de 64 places i un centre de dia per a huit usuaris. El traspàs afectaria a un total de 47 empleats públiques de l'Ajuntament que passaran a dependre de la Generalitat. La seua gestió suposarà una inversió anual de 2,36 milions d'euros, dels quals actualment la Conselleria ja finança el 66%.

Per la seua banda, la residència per a majors d'Albal compta amb 48 places i una plantilla de 33 professionals. El cost del servici, actualment finançat al 100% per la Generalitat a través del contracte-programa, ascendeix a un milió d'euros anuals.

Es tracta d'un nou pas en el procés progressiu iniciat pel departament de Mónica Oltra per a la transferència d'infraestructures i equipaments d'atenció diürna, ambulatoria i residencial de titularitat de les entitats locals, encaminat a una "ordenació del sistema públic de servicis socials", explica el director general d'Infraestructures Socials, Enric Juan.

Les dos residències formen part dels deu primers centres municipals amb els quals es va iniciar aquest procés de traspàs de competències el gener passat. En total, suposa el traspàs de la gestió de 216 places per a persones amb diversitat funcional, 408 per a majors i 331 treballadors públics, a més dels empleats d'empreses que actualment gestionen alguns d'aquests centres.

El procés s'ha iniciat amb les residències per a majors de Saint Lucía de Dénia (Alacant), la Mancomunitat Vid y Mármol, Sant Bertomeu de Benicarló (Castelló), Sagrada Família de la Vall d'Uixó, residència Antonio i Julio Muñoz el Genovés d'Albal i la de Banyeres de Mariola (Alacant).

Entre els centres para persones amb diversitat funcional, s'ha començat amb les residències Doctor Esquerdo d'Alacant, El Collet i Sant Francesc de Benicarló, la residència Oriol i La Casa Nostra de València.

La gestió de l'atenció que presten aquests centres és competència exclusiva de la Generalitat, mentre que l'atenció primària o tota la relacionada amb la gestió de prestacions, com la dependència o la renda, correspon als ajuntaments.

D'aquesta manera, la cessió de la gestió d'aquests centres permetrà que la xarxa residencial tinga un únic titular, la Generalitat, per la qual cosa els ajuntaments podran alliberar fons per a destinar-los a recursos per a la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, fomentant l'atenció domiciliària. Està previst que el procés complet del traspàs de competències afecte a un total de 39 residències de gestió municipal de la Comunitat.