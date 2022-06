Educació destina 75,4 milions per a les beques de menjador del pròxim curs escolar, un 2,7% més

La convocatòria s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el termini per a presentar les sol·licituds és fins a la finalització del període de formalització de la matrícula el pròxim 6 de juliol.

Aquestes ajudes permetran sufragar durant el curs 2022-2023 el total o una part del cost del servici de menjador escolar de l'alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

En els últims anys, el pressupost per a les beques de menjador "ha augmentat de manera progressiva des del curs 2015-2016, en el qual el pressupost estava fixat en 52 milions d'euros". Des del curs 2018- 2019 s'han superat en totes les convocatòries els 70 milions d'euros assignats per a aquestes beques.

Així, durant aquests anys l'augment d'alumnat beneficiari s'ha incrementat dels 95.000 de 2015- 2016 als 139.500 xiquets i xiquetes beneficiaris del curs que acaba de finalitzar, subratlla el departament que dirigeix Raquel Tamarit en un comunicat.

En aquest curs 2021-2022 s'han concedit 6.000 beques més pel que fa a l'exercici anterior, la qual cosa suposa un increment del 4,5% de persones beneficiàries.

Per quart any, les famílies que tenen accés al 'Web Família', i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, en el qual estaran pregrabados les dades que consten en poder d'aquesta administració.

Si les famílies estan d'acord amb les dades facilitades, han d'imprimir, firmar i presentar l'esborrany al centre on estaran matriculades durant el curs 2022-2023, sense necessitat de presentar la documentació.

No obstant açò, les famílies que no siguen usuàries del 'Web Família', que van rebre la beca el curs anterior i que mantenen les mateixes condicions només han de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l'Administració, i que han de sol·licitar en el centre on estiguen escolaritzats els seus fills i filles.

D'aquesta manera, només cal confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir de l'endemà al de la seua publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

L'alumnat que no va sol·licitar la beca l'any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, a partir de l'endemà al de la seua publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

ALUMNAT BENEFICIARI

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2021.

Així mateix, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per càpita, que va des dels 20 punts per a una renda per càpita d'un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda per càpita de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies soci-familiars especials de l'alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres singulars de compensació de dificultats (1 punt); per la situació d'atur del pare o mare o tutors (1 punt); per tindre la condició de persona refugiada (1 punt); per ser fill o filla de família monoparental o família nombrosa de qualsevol categoria (1 punt); per diversitat funcional d'algun membre de la família igual o superior al 33 % (1 punt); perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa (1 punt), i per ser orfe absolut (2 punts).

Quant a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins el 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins el 5,44 euros, en el cas d'alumnat d'Educació Especial, i fins el 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Així mateix, es considerarà beneficiari directe de l'ajuda i, per tant, rebrà l'import màxim l'alumnat de la renda valenciana d'inclusió, així com l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil i el d'Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència.

També ho serà l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial o en aules específiques d'Educació Especial, en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com els que es troben en situació d'acolliment familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Tota la informació sobre les beques de menjador està disponible a l'espai web: