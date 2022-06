Imelsa.- Anticorrupció defèn la legalitat dels àudios i apunta: "Hi havia caixa B del PP pagada per empresaris"

Així s'ha pronunciat el fiscal Anticorrupció Pablo Ponce durant l'exposició de les seues conclusions en el juí que se segueix en l'Audiència per la peça Thematica del cas Imelsa, en la qual hi ha nou acusats per suposat desviament de fons públics a empreses com Thematica.

El fiscal ha reiterat que els àudios aportats al procediment no estan manipulats -malgrat la nova versió oferida per l'exgerent d'Imelsa Marcos Benavent, autodenominat 'yonki dels diners'- i ha puntualitzat que el propi investigat, per a qui demana huit anys i tres mesos de presó, donava detalls a la Guàrdia Civil quan es reproduïen a l'inici de la investigació. "En cap moment va comentar cap manipulació", ha subratllat.

Així mateix, el fiscal, qui ha negat que existisca descripció o prescripció de delictes, s'ha detingut en el finançament irregular del PP. Ha exposat que l'exalcalde de Montcada, per a qui reclama cinc anys de presó, va ser peça "clau" en les eleccions de 2007 i 2008 en convertir-se també en coordinador de campanya.

Ha indicat que a Montcada i Vilamarxant -municipi al que aspirava el diputat Vicente Betoret- "no és casualitat" que es treballara amb Thematica. "S'ha acreditat fins a la sacietat que tots els treballs que va facturar Thematica van ser realitzats i pagats, no pel PP, sinó per Imelsa", ha dit.

"Medina -ha agregat- es nega a fer el pagament i ho paga Imelsa. És impossible que ho pagaren els regidors. Sí hi ha caixa B, no perquè ho diu el fiscal, sinó perquè a més ho diu una sentència de l'Audiència Nacional. Caixa B que, a més, estava sent pagada pels empresaris. És evident que els diners que paga Thematica ha de ser recuperat a través d'unflar les factures en els contractes amb Imelsa", ha exposat.

Al seu entendre, "era molt senzill unflar factures i en Imelsa no hi havia cap tipus de control. Arribaven les factures i es posaven els xecs".

En relació amb la responsabilitat civil subsidiària del PP, el fiscal ha assenyalat que el Suprem ja va condemnar en 2020 al PP amb responsable per pagaments abonats a través d'un ajuntament. "Es requereix vinculació de la persona que realitza els gastos amb la persona que els paga. Les despeses electorals es realitzen en benefici del PP, això és el rellevant, encara que siga de forma díscola o no autoritzada, és conegut. I ho és perquè Medina és coordinador de campanya i perquè el pagament no abonat pel PP li beneficia".