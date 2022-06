Desy goza con su primera merienda tras salir de 'Supervivientes': "Parece que me están haciendo el amor del gusto que tengo"

La concursante Desy fue la expulsada de Supervivientes y como tal le tocó regresar a la civilización tras su paso por el reality de Telecino. Allí, en el hotel frente a los Cayos Cochinos, le esperaba su primera gran comilona: pan, embutidos, queso, dulces, zumo, fruta, café...

"Ay, comida de verdad... con lo que me gusta a mí el queso", decía la concursante mientras comía el producto lácteo. "Parece que me está haciendo el amor Luciano del gusto que tengo en mi cuerpo", espetaba.

"No me vayas a decir que vuelva esta noche al palafito porque ni de coña", decía dejando claro que no regresaría a pasar hambre y calamidades cuando llevaron uno de los pergaminos del programa. Pero no, era una lista de preguntas sobre sus compañeros y las preferencias que tiene sobre estos y de su paso por el concurso.

"El mejor recuerdo es mientras saltaba del helicóptero", decía Desy, que aseguraba no haber tenido "una experiencia mala, excepto cuando me colgaron como un jamón para que luego me dijeran que seguía nominada".

El programa le preguntaba a quién le mandaría toda esa comida si pudiera, a lo que ella contestaba que a "Marta, a Nacho Palau, a Alejandro, pero para que no lo compartiera. A quien no le daría nada es a Kiko Matamoros, porque no hace desgaste, ¿para qué va a comer?", decía con retranca la concursante sobre su excompañero.

Sobre quiénes son sus favoritos para ganar, Desy tenía sus dudas. "Tengo el alma dividida con el proyecto de vida de Marta y Tony para ser madres, que necesitan el premio o se sentirían más seguros con el premio, pero también me gustaría que ganase Nacho Palau, mi superviviente masculino, ese hombre del deseo, cuando sale del agua con la ristra de pescados", decía con humor la exconcursante.