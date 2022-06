La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS) publicó en diciembre de 2021 un proyecto de orden ministerial para modificar diferentes aspectos de la autorización de los medicamentos alérgenos, entre los que se encuentran las vacunas para la alergia. Médicos y pacientes han aplaudido la iniciativa, que no es la primera vez que se pone sobre la mesa, en un acto organizado por el Grupo español para la regulación de las Vacunas de Alergia (GREVA) este martes en Madrid y esperan su pronta aprobación por parte del Consejo de Ministros. Sin embargo, advierten de la importancia de una óptima implementación, ya que actualmente el 95,5% de los tratamientos de inmunoterapia financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) no cuenta con autorización comercial.

Los tratamientos de inmunoterapia son las denominadas vacunas para la alergia, que, en sus distintas variantes, afecta al 26% de la población española. "No funcionan como el resto de las vacunas frente a agentes infecciosos, sino que tiene otro mecanismo de acción. Van atenuando la respuesta inmunoalérgica por un efecto antiinflamatorio y van consiguiendo mejorar la tolerancia durante la exposición natural al alérgeno", explica Santiago Quirce, jefe del Servicio de Alergia del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Estas vacunas se administran por vía subcutánea o sublingual durante un tiempo medio de entre tres y cinco años y son aplicables a un número significativo de alergias.

Además de ser eficaces para las alergias al veneno de avispas y abejas, las vacunas "funcionan para la rinitis alérgica provocada por pólenes, ácaros de polvo, algunos derivados epidérmicos de animales -sobre todo de gato y perro-, algunos hongos y, excepcionalmente, fuentes de exposición laboral como la harina de los panaderos", señala Quirce. A pesar de la eficacia probada de estos tratamientos, que en el caso de las avispas y abejas supera el 95%, y de su dilatada historia, las vacunas son todavía un gran desconocido, lo cual se evidencia en la falta de regulación. De hecho, el doctor Quirce recuerda que no fueron incluidas en la guía internacional de tratamiento del asma (GINA) hasta 2017.

Tratamientos sin autorización

"Hay muy pocas inmunoterapias con alérgenos que estén registradas en nuestro país. Ahí es donde la regulación va a producir un gran cambio, va a marcar un antes y un después", apunta Quirce. Y es que el proyecto de orden ministerial que está en vías de tramitación prevé dar preferencia a los tratamientos que estén registrados, lo cual exigirá importantes esfuerzos en términos de autorización. En 2021, se compraron en España vacunas para la alergia por valor de 87 millones de euros, de las cuales el 87% contó con financiación del SNS. Sin embargo, de esos tratamiento costeados parcialmente con dinero público solo el 4,5% tenía autorización comercial.

Esa minoría de vacunas registradas son las que están autorizadas por la AEMPS, lo que supone que cuentan con ficha técnica, tienen precio regulado, aportan al SNS y están sometidas a sistemas de farmacovigilancia. Frente a ellas, las denominadas "vacunas individualizadas de alérgenos" (NPP) carecen de aprobación por la AEMPS y de ficha técnica, no están sometidas a farmacovigilancia, ni aportan al SNS y su precio es libre. Esta segunda categoría está pensada para fármacos personalizados cuya producción no sea masiva.

Tras una consulta pública, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dictó en julio de 2020 unas recomendaciones para armonizar el estatus jurídico de los alérgenos en las cuales se enmarca la regulación que está pendiente de aprobación en España. Entre ellas, pedía relegar el empleo de NPP a situaciones excepcionales, considerar un listado de alérgenos que no deban comercializarse con NPP, no aceptar un medicamento como NPP cuando exista otro con autorización comercial en la UE para la misma alergia y supeditar la fabricación de NPP siempre a la prescripción médica previa.

Consenso entre médicos y pacientes

Los pacientes han recibido con optimismo los pasos de la AEMPS para avanzar en el camino impuesto por la EMA. "La regulación supone muchísimo para nosotros. Llevamos trabajando en este tema desde hace muchos años. Consideramos que supone una mayor homogeneización y equidad", señala Nicole Hass, representante de los pacientes en el GERVA.

La paciente añade, además, otras cuestiones esenciales: "es muy importante también que los tratamientos pasen por farmacovigilancia y el tema de los precios. Hemos visto un incremento en los productos de precio libre en los últimos años". Los datos muestran ese aumento de precios del que habla Hass. Según el GERVA, en los dos últimos años, el precio de los tratamientos NPP se ha incrementado entre un 9% y un 13% y, respecto a 2010, el aumento ha sido de entre el 70% y el 90%. En cambio, el precio de las vacunas que cuentan con autorización comercial se ha reducido un 7% desde 2010.

Por su parte, los médicos comparten el punto de vista de los pacientes y destacan la necesidad de ampliar el número de vacunas registradas. "Nosotros hemos estado un tanto ajenos. Al final prescribes productos que están en la farmacia y que tienen el paraguas del sistema sanitario, aunque sean productos que no tengan autorización de comercialización. Están ahí y el alergólogo los utiliza como una herramienta terapéutica", explica Quirce. "Ahora hay tan pocos tratamientos que cuenten con autorización de comercialización que no cubren todos los alérgenos, no podríamos trabajar solo con lo que hay", añade el doctor.

El reto por delante, una vez se apruebe la nueva norma, es inevitable. "La orden ministerial abre un periodo para que los fabricantes registren esos productos, no para que se queden fuera. De lo que se trata es de poner unas reglas de juego que sean iguales para todos", aclara Quirce, que expresa su deseo de que el proyecto normativo sea finalmente aprobado. "Es una oportunidad para normalizar un tratamiento fundamental", concluye.