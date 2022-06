La patronal de la limpieza denuncia el elevado absentismo laboral y pide al Gobierno poder repercutir las subidas del SMI en las contratas

La patronal de las empresas de la limpieza, Aspel, sostiene que casi 30.000 trabajadores del sector no acudieron a trabajar ningún día durante el año pasado y reclama al Gobierno la posibilidad de repercutir las subidas del salario mínimo a los contratos que las compañías tienen con la administración.

Estas son dos de las principales conclusiones del anuario sobre el sector de la limpieza que Aspel ha hecho público este martes. Durante la presentación del mismo, el presidente de la patronal, Juan de los Ríos, ha explicado que aunque el sector aumentó su facturación un 3,7% en 2021, los márgenes de beneficios "se han estrechado". "Principalmente por los aumentos de costes laborales sin repercutir", afirma. "Se está facturando menos por empleado. Los márgenes de nuestras empresas no mejoran. Lo que mejora es que trabajamos más, pero no ganamos más", ha resumido.

Tras un moderado descenso en la facturación el primer año de la pandemia, la actividad ya ha vuelto a repuntar por encima del nivel alcanzado en 2019. El número de trabajadores del sector (572.500 el año pasado) ya supera en 30.000 las cifras registradas en 2019.

Una de las principales reivindicaciones de los empresarios es lo que consideran un absentismo "desmesurado". Así, la patronal ha elaborado un estudio en el que sostienen que el 6,2% de los trabajadores de la limpieza (28.525) no acudieron a su puesto de trabajo ni un solo día el año pasado.

"Esto es francamente grave. Entendemos que el absentismo es desmesurado en comparación con la enfermedad real", ha expresado de los Ríos, aunque ha matizado que la patronal no dispone datos concretos de qué porcentaje de las bajas están justificadas y cuáles no. "Tanto en la duración como en la incidencia [de las bajas] salimos peor parados que el total de sectores", ha añadido.

Otra de las principales reivindicaciones de las empresas de la limpieza pasa porque se revisen los precios de los contratos públicos para reflejar el aumento de costes que les ha supuesto la inflación y las alzas del salario mínimo. Algo que la actual ley de desindexación no permite.

Los empresarios lo consideran de gran importancia, habida cuenta de que los contratos públicos suponen entre el 25 y el 30% de la facturación total de las actividades de limpieza. "La contratación pública tiene unos problemas y no los hemos solucionado. No podemos revisar ningún coste laboral que nos venga sobrevenido. Las prórrogas para el contratista son obligatorias", ha defendido De los Ríos. "Mandamos dos cartas a economía y Hacienda y no hay contestación".

Problemas para encontrar personal en las islas

Al igual que está ocurriendo en otros sectores como la hostelería, desde la limpieza manifiestan estar teniendo problemas para encontrar trabajadores. Un problema que se circunscribe a Baleares y Canarias. "Tanto en Canarias como Baleares está habiendo problemas muy importantes para conseguir contratar trabajadores de limpieza. En Baleares tiene un componente de que los trabajadores que no son de allí no pueden permitirse vivir en la isla", explica el presidente de Aspel.

La patronal se encuentra inmersa en plena negociación salarial y reconoce que las subidas de sueldos pactadas hasta ahora están siendo "moderadas", aunque más elevadas que las registradas en los últimos años.