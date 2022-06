La Transición abre una Selectividad de "normalidad" y "sin mascarilla" en la Comunitat Valenciana

La selectividad, llena de nervios como es habitual, se ha iniciado con el examen de Historia de España, donde se ha pedido al alumnado definir los conceptos de transición y autonomía política; exponer el proceso de reforma política en España desde noviembre de 1975 y comparar la democratización política en el país en 1931, durante la Segunda República, y entre 1977-1978.

Además, como textos se han seleccionado fragmentos de las palabras del rey Juan Carlos I al Congreso de los Estados Unidos en 1976 y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Durante la mañana, también estaba convocada la prueba de Valenciano. Lengua y Literatura, que ha incluido textos de Quim Monzó y Maria Josep Cuenca.

La vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València (UPV), María Esther Gómez Martín, ha comentado a los medios de comunicación que, como sucede todos los años, la primera jornada de las PAU es "estresante" para los estudiantes, que, "conforme pasan los días y las sesiones, van mejorando sus sensaciones".

La vicerrectora ha subrayado que este curso "se ha recuperado la normalidad respecto a los dos anteriores" y los futuros universitarios afrontan "tres días largos para ellos, pero con tranquilidad y normalidad".

"Es otro contexto, no estamos en pandemia y los estudiantes, al igual que en sus centros, realizan los exámenes sin mascarilla. No obstante, es verdad que las aulas están ventiladas y los estudiantes separados. No hay medidas excepcionales, pero se garantiza la seguridad", ha recalcado.

Por su parte, el coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la UPV, José Mas, ha apuntado que la organización ha sido "más sencilla y relajada", tanto por el fin de la situación de excepcionalidad de la pandemia como por la disminución de la matrícula.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Universidades, del total de estudiantado que concurre a la convocatoria, el 60% del estudiantado que se presentará a las pruebas son mujeres y el 40%, hombres.

DATOS POR UNIVERSIDADES

Por universidades, las dos de la provincia de Valencia son las que acogerán un mayor número de estudiantes, con 6.572 alumnos y alumnas que se examinarán en la Universitat de València y 5.639 en la Universitat Politècnica de València.

Le siguen las dos universidades de la provincia de Alicante que acogerán a un total de 7.714, de los que 4.011 realizarán las pruebas en la Universidad Miguel Hernández de Elche y 3.703 en la Universidad de Alicante. Por último, en la Universitat Jaume I de Castellón se examinarán un total de 2.586 alumnos y alumnas.

La mayor parte del estudiantado accede a las PAU tras cursar Bachiller, mientras que 1.523 estudiantes proceden de ciclos formativos. Desde la Generalitat destacan que el número de mujeres que se presentan a las PAU tras completar un ciclo formativo es casi el doble de hombres que acceden por esta vía.

Además, las PAU movilizan a un total de 1.485 profesores y profesoras distribuidos en 55 tribunales, que se encargarán de corregir los exámenes de los 22.511 estudiantes que se presentan este curso en la convocatoria ordinaria de 2022.

En concreto, la Universitat de València (UV) constituirá 15 tribunales distribuidos entre todos sus campus, 12 tribunales conformará la Universitat Politècnica de València (UPV), 11 tribunales constituirán la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en sus campus, y seis tribunales la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.