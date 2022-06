Loles León renuncia a una función tras no superar su miedo a hablar inglés

La actriz Loles León se fue a Los Ángeles con "representantes muy importantes" que junto a su talento podrían haberle dado la posibilidad de una gran carrera en Hollywood. Pero regresó: no sabía inglés y no se veía capaz de aprenderlo.

Así que ese fue el miedo al que la intérprete se enfrentó en Los miedos de... el programa de Cuatro en el que los famosos se encuentran cara a cara con sus mayores temores, tratando de superarlos.

"Yo puedo hacerme entender en inglés, el problema es que no los entiendo a ellos", decía León, a la que el programa llevó a un pueblo de La Alberca, Salamanca, donde se enseña inglés por inmersión.

En sus conversaciones con una profesora del lugar Loles León demostró que puede expresar ideas en inglés e incluso entenerlo cuando lo lee, aunque se manejaba peor en la comprensión oral.

"Es un complejo para mí, todas las personas de mi entorno hablan inglés y yo no", le contaba a la coach, y citaba a compañeros de quinta como Antonio Banderas, que sí lograron aprender el idioma de EE UU.

"Fue un momento triste, pensé que había perdido una oportunidad grande en mi vida", se lamentaba de cuando tuvo que volver de Los Ángeles. Aún así, ahora ha decidido seguir peleando: "En este momento no quiero aprender inglés por trabajo, es un reto personal".

Y aunque la actriz demostraba cierta soltura cuando estaba relajada, se bloqueó más cuando le plantearon una escena de teatro en inglés... algo que empeoraba cuando le contaban que esa escena que estaban preparando, con la ayuda de Bibiana Fernández, debía representarla ante los alumnos de la aldea.

"Lo he pasado más mal en el asunto de la función", decía Loles León. "Me he negado, he dicho 'here, the end' [aquí, el final]".

"Me siento satisfecha y un poquito más segura que cuando llegué", decía sin embargo la actriz, que aseguraba que había conseguido "una parte importante del reto".