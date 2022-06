Madrid abre el plazo para que las promotoras accedan a suelo público y construyan más de 2.000 viviendas para rentas medias

A partir de este martes, 7 de junio, cualquier entidad promotora que sepa gestionar vivienda en alquiler puede presentarse al concurso en derecho de superficie para construir más de 2.000 viviendas en alquiler con descuentos para familias de rentas medias en 11 distritos de la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha dado esta mañana el pistoletazo de salida al "mayor programa de vivienda pública en alquiler asequible a precio tasado de toda España a nivel municipal". Porque, según ha explicado, la iniciativa privada ya tiene a disposición todos los pliegos para que en un máximo de cuatro meses puedan presentar sus ofertas, que serán adjudicadas en octubre. Las obras deberían comenzar en el primer trimestre del año que viene.

El promotor que acceda a estos suelos públicos tendrá la obligación de alquilar el inmueble un 25% inferior al precio de la media de la zona y devolver la titularidad al cabo de 45 años. El inquilino, por su parte, no destinará, por regla general, más del 25% de sus ingresos al alquiler.

Si bien una vivienda asequible es aquella en la que el esfuerzo familiar no supera el 20% de los ingresos que normalmente se produce, las nuevas que se ofertarán serán "más ambiciosas: lo hemos establecido en el 25%", en función de la zona en la que se encuentren. Pues las parcelas están en Arganzuela (tres parcelas), Retiro (dos), Moncloa-Aravaca (una), Fuencarral-El Pardo (tres), Latina (una), Carabanchel (tres), Usera (dos), Ciudad Lineal (dos), Hortaleza (tres), Villaverde (cuatro) y San Blas-Canillejas (una).

El precio dependerá de la ubicación de la vivienda. En unos tendrán descuentos de entre el 12% y 13% y en otras zonas, como Villaverde, llegaremos a descuentos del 36%. La media es del 25%. Por ejemplo, por una de las viviendas en las parcelas de Arganzuela se está pagando en la actualidad 1.224 euros mensuales de alquiler, según los datos del área de Urbanismo. Con este programa, se pagará entre 864,80 euros y 1.026 euros mensuales, dependiendo del tamaño de la vivienda. En San Blas, se pasará de los 959,27 euros actuales a una horquilla de entre 712 y 845 euros, mientras que en Usera bajará de 883,90 euros a un alquiler mensual de entre 586,40 y 696,35 euros.

"¿Por qué optamos por este modelo? Porque acabamos con el urbanismo ideológico. No es que no tengamos ideología, lo que no somos son sectarios", ha apuntado la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pues este programa busca ayudar a las familias media, apostar por el reequilibrio territorial al estar en varias zonas de Madrid e incentivar "sin complejos" la colaboración público-privada.

El Ayuntamiento compra 7 pisos a Sareb por 865.000 euros

El plan del área de Urbanismo (Cs) se suma a la nueva adquisición de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (PP): este mismo martes la EMVS ha comprado a Sareb siete viviendas por 865.000 euros. El mayor número se encuentra en el distrito de Carabanchel, dos en Villaverde, una en Latina y otra en Villa de Vallecas y están destinadas al alquiler asequible. El Ayuntamiento de Madrid ya ha comprado 115 viviendas a Sareb.