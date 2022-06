Plataforma per la Llengua demana un "esforç legislatiu i econòmic" davant del "retrocés" del valencià en educació

Segons ha indicat l'organització en un comunicat, ja es pot donar suport al manifest a través d'una pàgina web. La campanya busca arreplegar firmes de mestres i professors valencians per a demanar a les institucions mesures que aturen el retrocés de la llengua a les aules.

El manifest de la campanya defèn que l'ús del valencià "no es troba suficientment protegit en el sistema educatiu, ni en el públic ni en el concertat", i proposa cinc mesures per a impulsar la llengua.

D'entrada, els firmants proposen que es recuperen les línies en valencià, "que han sigut un instrument eficaç en la recuperació de l'idioma durant dècades". També reclamen, a més, la fi de l'exempció lingüística del valencià en les comarques castellanoparlants, que "limita les oportunitats d'integració de l'alumnat a la societat valenciana".

La tercera proposta és impulsar un pla de xoc en els cicles de formació professional, on només una part molt reduïda dels estudiants poden formar-se en valencià, i també es reclama que les universitats seguisquen l'exemple de la Universitat de València, que ha impulsat un pla d'increment de la docència en valencià que ha aconseguit que les assignatures en valencià hagen passat del 25% el 2012 al 42% el 2019.

Finalment, el manifest també exigeix un esforç a les administracions per a garantir el dret dels valencianoparlants a tindre guarderies que usen el valencià a la docència. Els firmants denuncien que, ara com ara, és "pràcticament impossible" trobar, un fet alarmant, ja que l'etapa de zero a tres anys és especialment rellevant en l'aprenentatge d'idiomes.

Per tot açò, la campanya impulsada per Plataforma per la Llengua insta les institucions valencianes, les universitats públiques i privades i els ajuntaments a implicar-se per a potenciar i consolidar la presència del valencià en tots els àmbits de l'ensenyament.