Melody se enfrenta a su fobia a los saltamontes metiéndose en una urna repleta de ellos: "Me va el corazón a mil, me va a dar algo"

Melody ha sido una de las protagonistas de la nueva entrega de Los miedos de..., programa de Cuatro que intenta que los famosos superen sus fobias. En su caso, la cantante debía enfrentarse a los saltamontes, el mayor de sus terrores.

Ya en el comienzo de la entrega, Melody dejó claro que no podía ni hablar de ello. "No quiero ni decir el nombre", empezó diciendo, para confesar poco después que se trataba de los saltamontes, que no puede "con ellos".

La cantante declaró que le da bastante repelús "pensar en las patas, y que te toca, y que está saltando". Sin embargo, contó con el apoyo de su íntima amiga María José, que en un principio perteneció a su club de fan cuando era niña.

"Hoy espero poder mirar de frente a un saltamontes y no volverme loca", dijo antes de saber que, en primer lugar, tendría que degustar todo tipo de insectos en un restaurante mexicano. Obviamente, entre ellos se encontraban los saltamontes. Para ese primer reto se mostró tajante: "No los pruebo yo ni muerta".

La siguiente prueba fue la terapia de hipnosis, a cargo del psicólogo José Elías. Consiguió que Melody interactuase con los saltamontes, que declaró posteriormente: "No sé si podría volver a conseguirlo, pero por lo menos ya lo he conseguido".

Por último, llegó el reto más difícil y determinante. Debía entrar en una urna gigante llena de saltamontes, su peor pesadilla. Tras varias quejas iniciales, la cantante terminó accediendo para superar así su miedo. "Me va el corazón a mil, me va a dar algo", decía mientras se encontraba en el interior junto a su amiga.

Finalmente, la experiencia fue satisfactoria para Melody, que aseguraba totalmente emocionada: "He notado como me caían por el pelo, tengo los pelos de punta. Estoy en shock, no me creo que haya podido meterme ahí".