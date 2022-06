Av.- Air Nostrum redueix les seues pèrdues en un 95% en 2021 i defèn la seua "solvència" després del préstec de la SEPI

El president de la companyia valenciana, Carlos Bertomeu, ha desgranat aquest dimarts els resultats de 2021 de la firma i ha subratllat la "solvència" de l'empresa, després del préstec participatiu de 111 milions d'euros concedit per la Societat Estatal de Préstecs Industrials (SEPI), que cal afegir a altres préstecs de l'ICO que té la companyia.

"Amb l'ajuda, que ens permet digerir molt del cost de l'impacte de la crisi i amb l'inestimable esforç i valor d'haver mantingut el nostre capital humà i les relacions amb els proveïdors, creiem que seguim sent una empresa viable", ha remarcat Bertomeu.

El responsable de l'aerolínia ha explicat que per a accedir al préstec participatiu Air Nostrum s'ha sotmès a un "llarg" procés d'anàlisi amb tres informes de l'IVIE, del FLARE i d'una assessoria externa que han constatat la seua solvència prèvia a la crisi de la pandèmia, el seu valor com a empresa estratègica i sistémica per a Espanya, el seu compromís amb la descarbonització i sostenibilitat i la solidesa del seu pla de viabilitat.

En 2020, els tres primers mesos es "van menjar" la liquiditat de la firma i al final de l'any va acumular unes pèrdues de 140,4 milions, que en 2021 es van reduir a 7,3 milions. En quan a les seues xifres de vendes, el volum de negoci ha augmentat un 26%, dels 256,5 milions en 2020 als 324,3 milions en 2021, fonamentalment per l'increment del nombre de passatgers.

A més, en el marc de la inflació i la crisi dels preus del combustible, Bertomeu ha explicat que Air Nostrum va comprar amb antelació més del 80% del combustible que utilitzarà fins a abril de 2023, per la qual cosa l'escalada de costos ha impactat menys en la firma, però ha admès que la situació és "preocupant" amb la incertesa de quant puga allargar-se en el temps.