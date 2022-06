Un detingut per la mort a colps d'un home al seu domicili d'Oriola (Alacant)

La Policia Nacional ha detingut una persona per la seua presumpta implicació en la mort violenta d'un home de 50 anys al seu domicili d'Oriola (Alacant) durant aquesta matinada. La mare de la víctima, una anciana de 80 anys, també ha resultat ferida greu per un fort traumatisme cranioencefàlic, per la qual cosa va ser traslladada a l'hospital després de ser estabilitzada pel personal mèdic.