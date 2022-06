Las quinielas en Downing Street: seis posibles candidatos para dirigir al Reino Unido en una era post Boris Johnson

Kenneth Branagh será el primer ministro del Reino Unido... pero en la ficción. El actor norirlandés dará vida a Boris Johnson durante la pandemia de la Covid-19 en una serie de televisión de Sky. De momento, parece que a Boris sólo se le puede sustituir en la ficción.

La noche de este lunes, Johnson salvó la moción de confianza presentada contra él por su propio partido precisamente para enterrar el caso de las fiestas durante la pandemia y abrir una nueva etapa. 148 diputados del Partido Conservador votaron contra él, un 41%. El líder de los tories no ha perdido pero está por ver si ha ganado.

Boris Johnson salvó la votación, pero su liderazgo quedó comprometido porque una buena parte de sus diputados ya no están con él. Y sin embargo, él cree que su victoria es "convincente", y aseguró que tiene intención de "seguir adelante" al frente del Ejecutivo. Cuentan que a sus íntimos les ha llegado a decir que no le sacan del 10 de Downing Street "ni con lanzallamas".

Presentación del primer gabinete de Boris Johnson... y todos sin mascarilla. Agencia Atlas

Es su carácter. El suyo es un perfil muy diferente al de sus antecesores conservadores en el cargo. El político más "trumpista" del continente europeo rompió el molde. Y sigue confiando en su continuidad. En ello tiene mucho que ver el hecho de que no hay o no parece haber alternativa a su liderazgo.

Con todo, en las últimas horas han salido a la luz los perfiles de varios políticos con opciones de ocupar el 10 de Downing Street en el momento en que Johnson tenga que irse. Los más importantes son los siguientes.

Las seis alternativas

Rishi Sunak

Durante meses, el ministro de Economía, Rishi Sunak, encabezó las apuestas como posible sucesor de Johnson. Pero sus opciones parecen haberse reducido tras verse envuelto en abril en un escándalo en torno su esposa, rica heredera de un imperio empresarial en la India que utilizó argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en el Reino Unido.

Rishi Sunak. FLICKR/HM TREASURY

En enero una encuesta decía que casi a mitad de los votantes del Partido Conservador (un 46%) consideraban que Sunak lo haría mejor que el propio Boris Johnson. Pero ese parece ya ser pasado.

Ben Wallace

Puesto que la candidatura de Sunak tiene ya un palo en su rueda, el nombre que más suena ahora mismo es el de Ben Wallace, puede que a su pesar. El actual ministro de Defensa es una persona muy apreciada dentro del partido.

Encabeza las encuestas de la web Conservative Home, que elaboran los propios tories, sobre los ministros del gabinete. Su partido le considera un ministro más que competente y la invasión rusa de Ucrania está siendo un contexto ideal para lucirse. Eso explica que haya ganado muchos enteros entre los votantes.

Ben Wallace. Europa Press

Al contrario que el actual primer ministro, Wallace no tiene carisma... pero en una nueva etapa ya no se sabe si eso sería defecto o virtud. De hecho, su perfil público es muy escaso. Sin embargo, compañeros de partido afirman que la popularidad nacida de la guerra de Ucrania puede haberle hecho considerar la posibilidad de una candidatura, según The Independent.

Wallace es fiel a Johnson o al menos no se conoce información que diga lo contrario, pero tiene una gran ventaja si de nueva etapa se trata: no está manchado por el escándalo del Partygate. Él no apareció en las fiestas.

Jeremy Hunt

En las últimas semanas, el moderado Jeremy Hunt, que ya perdió unas primarias contra Johnson en 2019, ha vuelto a aparecer en las quinielas de los posibles aspirantes. Pero lo tiene difícil; por la negativa de Johnson a salir, porque ya perdió una vez y, especialmente, porque en 2016 hizo campaña por la permanencia en la UE.

Jeremy Hunt. GTRES

Situado en el lado centrista del partido, Hunt "podría ser visto como una presencia tranquilizadora después del tumulto de los años de Johnson, si los miembros están desesperados por algo de estabilidad", dice de él The Guardian. En estos últimos meses ha estado en un discreto segundo plano, criticando en ocasiones los errores del Gobierno Johnson con la pandemia de Covid, pero siempre suavemente.

Liz Truss

La ministra de Exteriores, Liz Truss, se ha posicionado para optar al liderazgo y podría contar con el respaldo del ala dura de la formación. En las encuestas de Conservative Home ha aparecido algunas veces como la más valorada.

Liz Truss Chris McAndrew - WIKIPEDIA

Cuenta The Guardian que Truss levanta reacciones muy diferentes. Mientras que varios nuevos diputados la describen como "estupenda" o "una nueva Maggie", otros, más bien escépticos, usan la palabra "chiflada" para referirse a ella.

La ministra de Exteriores ha endurecido su posición sobre el Brexit y se ha ganado la confianza de algunos colegas contrarios a la UE con sus propuestas para anular partes del protocolo de Irlanda del Norte. En todo caso, este lunes Truss ya anunció que apoyaba al "100%" a Johnson en la moción.

Tom Tugendhat

Veterano de Irak y Afganistán, es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de los Comunes. El ex militar es uno de los favoritos entre los centristas del partido. Sería raro que alguien sin experiencia en el Gobierno pasara de golpe a ser primer ministro. Pero eso, leemos en The Guardian, sería su virtud: nuevo entre lo nuevo, no estaría contaminado por el régimen de Johnson.

Tom Tugendhat. WIKIPEDIA/Chris McAndrew

Sajid Javid

Este exbanquero es ahora Ministro de Sanidad, tras haberlo sido de Hacienda, de Interior, de Cultura, de Empresa y para las Comunidades y Gobierno Local. A su favor, que procede de un entorno humilde (es hijo de un conductor de autobús); en su contra, las recientes revelaciones sobre sus asuntos fiscales.