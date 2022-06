Pablo Echenique reacciona a la comparación que le han hecho en redes con Chanel: "Lo siento, no es mi culpa tener tanto 'sex appeal'"

Sin comer ni beberlo, Pablo Echenique descubrió este lunes que era el protagonista del debate que un tuitero muy patriota planteó: ¿con quién se irían los usuarios de cena, con el político de Unidas Podemos o con Chanel?

No es que tuviera que ser el comensal de una cena de la que no le habían avisado, simplemente era una pregunta sin trascendencia, pero al diputado le sorprendió descubrir que, tras varias semanas, su resultado no había sido tan malo.

Mientras que la representante de España en Eurovisión 2022 consiguió dos retuits, él obtuvo un like, por lo que casi ganó a la cantante. "Joder, pues tampoco me ha ido tan mal", reaccionó él a esta comparación.

Joder, pues tampoco me ha ido nada mal. pic.twitter.com/LHUn1mouzb — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 6, 2022

Pero la captura de esta publicación que compartió provocó que, en apenas tres horas, el resultado cambiase drásticamente: 11 votos para Chanel y 136 para Echenique. De hecho, actualmente la diferencia es mayor: 35 contra 437.

Espera, que hay actualización de la encuesta.



Lo siento Chanel. No es mi culpa tener tanto sex appeal. Empezaste con una pequeña ventaja, pero al final las leyes de la naturaleza y la atracción han hecho su trabajo. pic.twitter.com/8Xhu1ByHiH — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 6, 2022

"Espera, que hay actualización de la encuesta", tuiteó el político. "Lo siento Chanel. No es mi culpa tener tanto sex appeal. Empezaste con una pequeña ventaja, pero al final las leyes de la naturaleza y la atracción han hecho su trabajo".

Esta no es la primera vez que Pablo Echenique se dirige a la cantante, pues ya mostró su apoyo a las declaraciones de la hispanocubana en contra de Vox y la felicitó por su paso por Eurovisión.