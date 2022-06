L'oposició acusa Oltra de "mentidera" mentre el PSPV respecta les seues al·legacions i Compromís i UP confien en ella

Així han valorat les síndiques dels sis grups de les Corts les al·legacions presentades per la defensa d'Oltra, en les quals sol·licita al TSJCV que se sobreseguen les actuacions contra ella en el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu ex-marit en considerar que "no hi ha cap indici objectiu" de criminalitat.

En aquest escrit contra la petició de la seua imputació en aquest cas, els advocats de la vicepresidenta asseguren que "no és cert que ordenara o tinguera a veure amb la decisió d'aperturar el citat expedient i tampoc va tindre res a veure, ni va intervenir, ni en la seua tramitació, ni en l'elaboració de les seues conclusions, ni tampoc va tindre res a veure amb la destinació del mateix". El març passat, Oltra va declarar que ella va ser qui va encarregar obrir l'expedient, encara que setmanes després va aclarir que no va donar un "ordre literal" sinó que va traslladar la necessitat de saber què havia passat.

Sobre aquest tema, Mª José Catalá (PP) ha criticat que aquesta estratègia "respon al típic manual de l'acusat: primer negar-ho i després tirar-li la seu als altres" i ha advertit que "és molt preocupant que mentisca en seu parlamentària o judicial". Ha assegurat que el cas afecta a "tot el Consell", que Puig (PSPV) està "emmordassat per Compromís" quan al seu juí hauria de depurar responsabilitats polítiques i que "la carrera d'Oltra no arribarà a cap lloc".

PUIG, "MINISTRE DE DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL"

També Ruth Merino (Cs) ha sostingut que les al·legacions demostren que "Oltra va mentir aleshores o ara" i que "els valencians no mereixen una vicepresidenta mentidera que és un llast per a tots". Mentrestant ha acusat Puig d'estar "de gira per Espanya" com si fóra "un ministre de la descentralització territorial" per a "posar una cortina de fum al cas d'Oltra, al del seu germà i a 'Azud'".

I Ana Vega (Vox) ha dit que Oltra és "una estafadora i una mala actriu", que "el jutge està investigant si en eixa època podien conviure junts (ella i el seu ex-marit)" i que ara se li demana la responsabilitat que ella exigia a altres polítics amb "samarretes i soflames". Ha urgit Puig a convocar eleccions i a Oltra a "deixar de parlar com si estiguera per damunt de la justícia".

Entre els socis del Botànic, la socialista Ana Barceló s'ha limitat a mostrar el "màxim respecte" al procés judicial i al dret de la vicepresidenta a defendre's dins d'un "procediment normal", ja que "pot al·legar el que considere oportú". "No entrarem en cap cas en aquesta qüestió", ha recalcat, i no ha contestat a si danya al Consell o si Puig hauria de cessar-la, insistint que creuen "a la justícia".

Papi Robles (Compromís) ha demanat ser "molt respectuosos" amb el procés judicial, ha defès que Oltra compta amb "tot el suport" i la "confiança" de la seua coalició en la gestió del seu departament i en les seues "paraules". "Tota la tranquil·litat i confiança en què es torne a produir l'absolució", ha asseverat, per a subratllar que la Conselleria garanteix a la ciutadania "tots els seus drets".

I Pilar Lima (UP) ha coincidit que les al·legacions de la consellera són legítimes i en què la Conselleria va actuar "correctament", a més de defendre que Oltra va donar explicacions tant en Les Corts com als mitjans de comunicació.