Zoo promociona els seus concerts a Madrid i Barcelona amb Jordi Évole: "Què us penseu? Que sou Estopa?"

El grup acaba de publicar un vídeo amb el periodista Jordi Évole amb l'objectiu de donar a conéixer les dos dates amb les quals la banda acomiadarà el tour.

A sis mesos d'aquestes cites musicals, els dos 'frontman' del grup valencià, Toni S. Panxo i Arnau, visitaven al costat de Jordi Évole el Palau Sant Jordi, on el periodista els etziba amb humor: "Però què us penseu? Que sou Estopa? C. Tangana? Andy i Lucas? Raimon?" i, al·ludint a l'ambiciós d'aquests dos esdeveniments, afig: "No és pot ser més xulo que un valencià".

Zoo, que ja va celebrar el seu cinqué aniversari amb 'sold outs' al Sant Jordi Club i a La Riviera el passat 2019 i que en 2021 va omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona i en tres ocasions el Teatre EDP Gran Via, tornarà a les dos capitals al desembre amb dos concerts que la confirmen com "una de les bandes més importants del panorama musical alternatiu nacional", subratllen des de la seua promotora.

Està previst que més de 15.000 persones acompanyaran al grup en aquests dos concerts les entrades dels quals poden aconseguir-se en