La Filmoteca de València rescata les millors pel·lícules de 2021

Protagonitzada per John Magaro, Orion Lee, Toby Jones i Ewen Bremner, 'First cow' narra la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon en la dècada de 1820. També la d'un misteriós immigrant xinés que fuig d'uns homes que el persegueixen i de la creixent amistat entre tots dos en un territori hostil, detalla Cultura de la Generalitat.

Kelly Reichardt es confirma com la gran hereva del cinema independent nord-americà amb un wéstern insòlit i minimalista sobre amistat i el mercat. Amb el seu fi naturalisme i la seua precisió estètica, arriba fins al fons del gènere, construint un cant fundacional dels Estats Units, alhora que crea un sincer relat sobre l'accidental i accidentada amistat entre dos desarrelats que només aspiren a sobreviure.

Dimarts que ve 14 a les 20.15 hores i el dijous 16 a les 18 hores, la Filmoteca projecta 'La ruleta de la fortuna y la fantasía' (2021) de Ryûsuke Hamaguchi (2021). Explicada en tres moviments, és una col·lecció d'històries protagonitzades per personatges femenins que tracen les trajectòries entre les seues eleccions i penediments.

Amb la seua tercera pel·lícula, Hamaguchi va obtindre el Gran Premi del Jurat (Ós de Plata) a la Berlinale de 2021, però la seua consagració definitiva com un dels cineastes més valorats per la crítica arribaria eixe mateix any amb 'Drive my car' (2021), que va obtindre el premi al millor guió en el Festival de Cannes i va ser la primera producció japonesa nominada a millor pel·lícula en la passada edició dels Oscar.

Seguidament, el dimarts 21 a les 18 hores i el dimecres 22 a les 20.30, la Filmoteca projecta 'Petite mamen' (2021) de la cineasta francesa Céline Sciamma. Després d'enlluernar a la crítica a Cannes amb 'Retrato de una mujer en llamas' (2019), Sciamma torna a la infància amb una emotiva i aparentment senzilla faula sobre la maternitat.

Rodada durant la pandèmia, la seua cinquena pel·lícula va ser premiada en el Festival de Berlín amb el Premi del Públic. 'Petite mamen' compte la història de Nelly, que té huit anys i acaba de perdre a la seua àvia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa en la qual la seua mare va créixer, explora amb intriga el bosc que l'envolta, on la seua mare solia jugar de xicoteta. Allí, Nelly coneix a una altra xiqueta de la seua edat i la immediata connexió entre les dos dona pas a una preciosa amistat.

MÉS ÈXITS AL JULIOL I SETEMBRE

El cicle amb les millors pel·lícules estrenades en 2021 prossegueix al juliol i es reprendrà al setembre. Entre els títols programats figuren 'La mujer que escapó' (2020), del coreà Hong Sang-soo; 'Nomadland', de la cineasta xinesa Chloé Zhao; 'Annette' (2021), del francés Leos Carax; 'Quién lo impide' (2021), de Jonás Tueba; 'Tres pisos' (2021), de l'italià Nanni Moretti, i 'El contador de cartas' (2021) del veterà realitzador nord-americà Paul Schrader.