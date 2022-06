Lidia Torrent da a conocer el nombre del bebé y otros detalles de su embarazo

Sus fans están deseando saberlo todo. Desde que saltase a la fama gracias a First Dates, la modelo y presentadora Lidia Torrent ha ido acumulando miles y miles de seguidores -actualmente está muy cerca de los 300.000 en Instagram- que están emocionados con que se vaya a convertir en unos cuatro meses en madre primeriza junto a su pareja, el exfutbolista Jaime Astrain. De ahí que, aprovechando que la hija de Elsa Anka abría un consultorio, le hayan hecho todo tipo de preguntas que ella no ha dudado en responder.

Y claro, sabiendo que los primeros meses son los más complicados, por las fatigas y los cambios, la primera pregunta ha estado relacionado con cómo está siendo este embarazo. "Lo estoy llevando muy bien. Sigo sintiéndome ágil, sin cansancio o sueño fuera de lo normal. Y sin antojos ni picos continuos de hormonas desestabilizantes".

Ello no quiere decir que haya sido fácil, porque explica que ha estado tomando Cariban, "una pastilla para evitar náuseas y vómitos", desde el primer trimestre. "Hace poco estuve algo nerviosa y me noté la tripa rara y a la peque como incómoda. Fui a la ginecóloga y resulta que al somatizar esa inquietud se me había contraído el útero. Me hizo ir a casa a descansar y beber mucha agua, pero estaba todo bien y me duró solo unas horas", ha detallado, como ejemplo, la presentadora de 28 años.

La siguiente pregunta era sobre cómo lidian ella y Astrain con sus compromisos profesionales para estar juntos, dado que él ahora, también modelo, viaja bastante y trabaja en El Chiringuito. "Es cierto que ahora se me hace difícil cuando está varios días fuera de casa. Estoy sensible con eso. Lo asocio a que he desarrollado el 'Síndrome del Nido'", explica Lidia, que admite que , sencillamente, su cuerpo le "pide estar cerca de él".

Lidia ha admitido que "sería un sueño" presentar Supervivientes desde la isla. "Me encantaría", ha dicho sobre el trabajo que actualmente realiza Lara Álvarez. Pero en el terreno profesional, y aunque admite que "empezar el año presentando la Última Hora de Secret Story fue un regalo", va a seguir en First Dates así como presentando "eventos de todo tipo" y con "campañas o acciones de publicidad". "Tengo muchas ganas de crecer y seguir trabajando en el medio", ha puntualizado.

En una serie de respuestas cortas ha confesado que está de "21 semanas" y que sale de cuentas "el 13 de octubre" si todo va bien. Asimismo, ha añadido que ha engordado "3 kilos" en este tiempo, aunque no está "siguiendo ninguna dieta" ni le importa "la estética", por lo que come cuando tiene ganas, ya que entiende que "la peque se alimenta a través " de ella. Una peque que, si fuese chico se hubiese llamado Jaime, pero que, ha confesado, "se va a llamar Elsa", como la que será su abuela.