La historia de la música a través de los ojos de Julián Ruiz: una exposición en Madrid muestra 867 de sus 600.000 vinilos

El Centro Conde Duque de Madrid abrirá este miércoles las puertas de una exposición que, a partir de los más de 600.000 vinilos acumulados durante 60 años por el cronista musical Julián Ruiz, permitirán disfrutar de un recorrido tan exhaustivo como el que podría ofrecer un hipotético museo del disco en España.

Los visitantes podrán descubrir materiales como la portada censurada por el franquismo del disco "Sticky Fingers" de los Rolling Stones (la de la entrepierna con un vaquero ceñidísimo) y la versión alternativa que en los años 70 conocieron los españoles, así como un ejemplar original de "Made in Spain" (1983), el álbum de Miguel Bosé que ilustró Andy Warhol.

"Todo empezó por un pique con un amigo que decía que tenía más discos americanos que yo y nos retábamos: '¿A que no tienes el primero de los Byrds?'" rememora sobre el origen de su archivo personal.

Para entender la importancia en volumen y diversidad basta la comparación con los fondos en vinilo que atesora la Biblioteca Nacional: unos 300.000 documentos frente a los 623.202 contabilizados por el que fuera creador y conductor del mítico espacio "Plásticos y Decibelios", que los ha cuidado con vocación de pulcro documentalista.

Su trascendencia resulta aún mayor por la dejadez con la que los distintos sellos en España trataron en el pasado su patrimonio documental, décadas en la que buena parte se perdió en fusiones entre empresas, traslados, incendios o inundaciones.

"A mí me llegaron a pedir el máster de un álbum de Nino Bravo, porque sus dueños, los de Polygram, no tenían ni eso ni la portada", recuerda a Efe "orgulloso" de no haber "perdido ni dado nada" en todo este tiempo de un archivo que guarda entre tres casas, incluida "una suficientemente grande" que se compró en 1983 con las ganancias de su exitoso trabajo como productor.

Primer disco de Julián

Fue en 1961 cuando Ruiz (Murcia, 1950), puso sus manos sobre su primer disco de vinilo, "Let's Twist Again" de Chubby Checker, a los que se sumaron piezas que su padre, periodista de profesión, le traía desde el extranjero (véase el sencillo "Love Me Do" de The Beatles) y, posteriormente, los numerosos ejemplares que desde 1969 recibió y conservó ya como locutor de radio.

Tras meses y meses de selección, redujo el número de ejemplares a presentar en la exposición a 4.000. "Los comisarios se echaban las manos a la cabeza, claro, y regateamos mucho, así que para elegir cuáles se quedaban utilicé este método: si me pinchaba un poco el corazón, lo apartaba, y solo me quedaba con aquellos que de pensar que no estarían lo sentía como una puñalada", cuenta.

Así llegó a los 867 vinilos que integran esta muestra, bautizada como "Los vinilos de 'Plásticos y decibelios'" y que estará abierta al público hasta el 19 de septiembre, con el propósito por parte de su principal promotor de que se haga itinerante por toda España.

"Hay piezas muy representativas como una portada del 'Sgt. Peppers's Lonely Hearts Club Band' (1967) que no habrá visto nunca el público"

Junto al equipo de comisarios se ha orquestado un recorrido con epígrafes como el de portadas a partir de retratos: con instrumentos, pictóricos, en los que el protagonista mira a cámara... Ruiz destaca ahí piezas tan curiosas como la de Serge Gainsbourg trasvestido de mujer.

Su pasión por los Beatles y los Stones ocupa otro de los apartados importantes, con piezas "muy representativas como una portada del 'Sgt. Peppers's Lonely Hearts Club Band' (1967) que no habrá visto nunca el público", destaca.

Se suma otra gran afición por acumular bandas sonoras de películas, desde las primeras de Walt Disney a clásicos de Hollywood como "Los diez mandamientos", también portadas diseñadas por Hans Ruedi Giger, como la del "Brain Salad Surgery" (1973) de Emerson, Lake & Palmer solo unos años antes de que aquel alumbrara al monstruo de la película "Alien, el octavo pasajero".

El erotismo de obras como el primer disco de Jimmi Hendrix se incluye asimismo en esta exposición en la que no falta la mirada al inicio de la música popular en España, con ejemplares como el del primer trabajo de Miguel Ríos o de Pic-Nic, el grupo del que salió una jovencísima Jeanette.