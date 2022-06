Cuando los informativos quieren ser chistosos

Vivimos en la era de la viralidad y, a menudo, el chascarrillo perfecto para ser retuiteado se confunde con innovación a la hora de contar las noticias. Cada semana, asistimos a diferentes ejemplos de meme asociado a informativa creativa. La última más popular ha sucedido en Antena 3 Noticias, donde una pieza explicó la ruptura de Piqué y Shakira a través de fragmentos de canciones de la propia Shakira. En un instante del vídeo, el redactor dicta juicio de valor y dice 'lo que ha provocado que Shakira estuviera..." y suena la propia cantante diciendo en uno de sus temas "rabiosa". Pero el periodismo es aportar contexto, no descontextualizar canciones para dictaminar sentimientos de personas que el periodista desconoce. Encima con un tufillo machista. El de la mujer despechada, "rabiosa".

Lo que podría ser una crónica humorística de un formato clásico del corazón se traslada con naturalidad a un informativo. Y se aplaude como creatividad a valorar. Porque ya todo es infoentretenimiento. Y no diferenciamos. Queremos estar entretenidos, no informados. Como consecuencia, los límites entre lo que es una narración periodística y una parodia de varietés se difuminan. Sin embargo, no debería ser así en asuntos tan serios como una separación. Puede dar risa y lograr muchos likes en las redes sociales, pero periodísticamente no cuenta demasiado más allá del chiste musical. Es más, frivoliza una ruptura.

Mientras tanto, estos días, en otro formato de actualidad, Al rojo vivo, también se hila fino con juegos de palabras en los rótulos sobreimpresionados en emisión. El programa de Ferreras bebe de Sálvame que, en ocasiones, también relativiza su propio show con ingeniosos letreros en pantalla. Es lo mismo que intenta ARV con, por ejemplo, los logros de Rafa Nadal. Pero olvidándose que, aunque atesore ironías, el grafismo debe entenderse por parte del espectador. "Citius, altius, fortius. Y Nadal se lo creyó", era uno de los carteles en pantalla. Qué se ha creído Nadal, ¿estamos dentro de su cabeza? ¿Citius, altius, fortius? Se nos va de las manos la épica... Un error habitual del periodismo es cuando el periodista sentencia cómo se siente el protagonista sin saberlo. Es un error habitual. No se puede dar autoridad de rigor a una percepción subjetiva personal.

Estamos en tiempos de memes. Y a los propios periodistas nos cuesta distinguir entre lo que es una crónica creativa real y un TikTok. Y no es malo ser viral, ni que se hable de uno. Incluso da grata visibilidad al programa en cuestión. Pero que sea por lo correcto: por una información bien contada y elaborada. Con profundidad y contexto. Con compromiso e interés. Y no por una gracieta de amigos en el bar.