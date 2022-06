Alessandro Lequio critica a la organización de 'Supervivientes' en 'El programa de AR': "No es coherente"

En ocasiones la pasión con la que se viven realities como Supervivientes puede llevar a algunos colaboradores a decir cosas inconvenientes, como probablemente fue el caso de Alessandro Lequio en El programa de AR.

En la mesa de debate se estaba comentando la jugada de Anuar Beno, al que se le había dado la posibilidad de cruzar desde la playa de los Royales a la de los Fatales, donde podría arramplar con lo que encontrara.

A pesar de las dudas de algunos de sus compañeros, como Kiko Matamoros, que optaba porque trajera leña, Anuar se presentó de vuelta de su incursión con pollo asado y patatas fritas, lo que fue muy celebrado por sus compañeros, incluido Matamoros.

No hizo tantas fiestas el colaborador Alessandro Lequio en El programa de AR, donde criticó con dureza que Anuar robara comida, algo que según él no debió suceder.

"No me parece bien", decía, porque "en este concurso la comida es sagrada, no se debería de hacer este tipo de cosas". Según Lequio, "está muy bien que roben una esterilla o un machete, pero no algo tan fundamental como es la comida".

Su compañera Bibiana Fernández le recordaba con acierto que "el juego es así, son las normas del concurso", algo que el colaborador rebatió de una forma que produjo un silencio incómodo.

"No es coherente estimular el robo y a la vez castigar la pillería de hacer el fuego con lo de los mosquitos", dijo Lequio, antes de que el presentador, Joaquín Prat, cambiara de tema.

Lequio se refería al episodio en el que Anuar logró hacer fuego, pero bajo sospecha de haber utilizado un encendedor destinado únicamente a encender las antorchas antimosquitos, algo que no se pudo demostrar, por lo que no fue castigado.