La PAU mobilitza a 1.485 professors distribuïts en 55 tribunals que corregiran els exàmens de 22.511 estudiants

En concret, la Universitat de València (UV) constituirà 15 tribunals distribuïts entre tots els seus campus, 12 tribunals conformarà la Universitat Politècnica de València (UPV), 11 tribunals constituiran la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) en els seus campus, i sis tribunals la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

Dels 22.511 estudiants que es presenten a la PAU, un total de 20.989 procedeixen de cursar Batxillerat en qualsevol de les seues tres modalitats, mentre que la resta de l'alumnat accedeix a les PAU a través de cicles formatius, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Quant a la distribució de l'alumnat en funció del Batxillerat que han cursat, un total de 10.822 estudiants procedeixen del Batxillerat de Ciències, dels quals 5.683 són dones i 5.139 homes; 9.146 és la xifra que aconsegueixen els estudiants matriculats en el Batxillerat de Ciències i Tecnologies, amb 5.900 dones i 3.246 hòmens; i el Batxillerat menys nombrós és el d'Arts, que han cursat un total de 1.021 estudiants, dels quals 828 són dones i 193 són homes.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha animat a tot l'alumnat que es presenta a la PAU a "afrontar els exàmens amb calma i concentració" i ha agraït "el treball i l'esforç" dels 1.485 professors que participen en les proves: "Tots hem de col·laborar perquè aquests 22.511 estudiants puguen accedir a la millor educació superior i arribar a ser bons professionals", ha expressat.

Bueno ha subratllat que "aquests estudiants que hui s'esforcen per aconseguir accedir a la carrera que sempre han somiat són el motor que va a impulsar la transformació de la nostra societat". A més, ha ressaltat que un 60 per cent de l'estudiantado que accedeix a la PAU són dones, per la qual cosa, ha valorat, "també serà una societat més igualitària, més inclusiva i on el talent femení compte tant com el masculí".

HORARIS I NORMATIVA

El dimarts 7 de juny a les 9.30 hores comencen les proves de la convocatòria ordinària amb l'examen d'Història d'Espanya i finalitzaran dijous que ve 9 de juny amb la realització a les 15.30 hores dels exàmens corresponents a les assignatures de Grec, Arts Escèniques II, Idioma Alemany, Idioma Francés i Idioma Italià.

Els únics motius pels quals un estudiant pot sol·licitar canvi de dia o hora d'algun dels seus exàmens són: per malaltia, sempre que implique una hospitalització o existisquen informes mèdics que ho aconsellen, per embaràs o recent naixement d'un fill/a si un informe ho justifica, per proves esportives que tinguen estudiants federats, d'elit o alt rendiment o per citació judicial que no puga cancel·lar-se.

En tal cas, la Comissió Gestora estudiarà la petició i, en cas d'acceptar la petició, se li proposarà presentar-se a la PAU de la convocatòria extraordinària i que la seua qualificació siga considerada com si anara de convocatòria ordinària. En cas de no poder presentar-se a cap de les dos convocatòries de la PAU, l'estudiantado afectat ja no tindrà possibilitat de presentar-se a la PAU en aquest curs, ja que no hi haurà cap convocatòria especial per a aquest estudiantado.

REALITZACIÓ DE L'EXAMEN

Durant l'examen no es podran utilitzar dispositius electrònics com són telèfons mòbils, tablets, ordinadors, auriculars, rellotges amb possibilitat de guardar informació ni cap altre dispositiu semblant.

Tampoc es podran utilitzar calculadores gràfiques, programables o que puguen realitzar càlcul simbòlic, emmagatzemar text o fórmules de memòria. L'alumnat no podrà utilitzar, excepte en les assignatures que explícitament ho permeten, retoladors de colors per a respondre els exàmens ni per a marcar algunes línies o paraules en la fulla de respostes. Les respostes als exàmens no es podran fer amb llapis i s'haurà d'escriure amb tinta de color blau o negre.

A partir de les 13.00 hores del 17 de juny l'estudiantado podrà conéixer les notes que ha obtingut en les Proves d'Accés a la Universitat a través del portal de l'alumne: