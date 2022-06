Orestes desvela en 'Pasapalabra' su truco para ligar... cuando tenía 14 años

Orestes no deja de sorprender a la audiencia de Pasapalabra, a Roberto Leal, a los invitados y a sus rivales con sus anécdotas, y es que este lunes, el burgalés desveló su secreto para ligar... cuando tenía 14 años.

Todo surgió en la Pista Musical, que enfrentó a Santi Rodríguez y Juan Luis Cano. El humorista venció en la prueba en el tercer intento, sumando dos segundos de tiempo para el equipo naranja: "Lo he clavado", exclamó.

La canción que había acertado era Listen to your heart, de Roxette y, tras escucharla, Orestes afirmó que "esta la utilizaba yo para ligar cuando tenía 14 años". El concursante no dudó en cantar un poco para demostrar sus dotes artísticas.

"¿Y te funcionaba?", le preguntó el presentador, pero el burgalés le contestó entre risas: "Aquí sigo... En las tiendas de pan hay una sección donde pone 'Colines', eso es lo que me comía".

Al final, Orestes tendrá que jugarse su permanencia en el concurso de Antena 3 en el próximo programa, ya que cayó derrotado en El Rosco por Rafa, que se quedó a tres palabras del bote con 1.108.000 euros, pero ganó la prueba.