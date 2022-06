Un periodista inglés y un indigenista brasileño desaparecen en el Amazonas

El periodista inglés Dom Phillips, antiguo colaborador en The Guardian y The Washington Post, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) han desaparecido en el Valle del Javari, en el Amazonas (Brasil), una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.

El reportero inglés viajaba con Araújo, un exfuncionario del gobierno encargado de proteger a los pueblos indígenas aislados de Brasil, quien durante mucho tiempo ha recibido amenazas de los madereros y mineros que buscan invadir sus tierras, tal y como ha recogido el diario The Guardian.

"The Guardian está muy preocupado y busca información urgente sobre el paradero y la condición de Phillips. Estamos en contacto con la embajada británica en Brasil y las autoridades locales y nacionales para tratar de establecer los hechos lo antes posible", ha indicado un portavoz del medio.

Según un comunicado de la asociación Univaja y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas Aislados, los dos viajaron a la zona en un bote con el objetivo de visitar un equipo de vigilancia ubicado en el pueblo Lago do Jaburu, cerca de la base de la FUNAI, para realizar algunas entrevistas con líderes indígenas, tal y como ha recogido el diario O Globo.

El último registro de Phillips y Araújo se produjo en la mañana del domingo en San Rafael, donde se detuvieron para hablar con un residente llamado 'Churrasco', quien no se encontraba en el lugar, por lo que hablaron con la esposa y la hija.

"Luego partieron para Atalaia do Norte, un viaje que dura aproximadamente dos horas. Por lo tanto, deberían haber llegado a la ciudad alrededor de las 8.00 o 9.00 horas (hora local), lo que no sucedió", han recogido las instituciones portuguesas, tal y como ha informado el diario Folha de S.Paolo.

El Ministerio Público Federal ha informado de que ya ha iniciado los procedimientos para llevar a cabo la investigación y ha alertado, asimismo, a la Policía Civil, al Frente de Protección Etnoambiental de la zona y a la Marina, tal y como ha indicado el citado medio.

El Comité para la Protección de los Periodistas ha indicado en un comunicado que las autoridades brasileñas "deben realizar una búsqueda rápida y exhaustiva del periodista Dom Phillips y asegurarse de que sea encontrado lo antes posible".

"La desaparición del periodista británico Dom Phillips durante un viaje periodístico en la Amazonía brasileña es extremadamente preocupante, y las autoridades brasileñas deben trabajar para localizarlo a él y a su compañero de viaje, el experto en temas indígenas Bruno Pereira", ha indicado el director de la organización, Carlos Martínez de la Serna.