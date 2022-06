'Una noche sin luna' y Juan Diego Botto, entre los grandes protagonistas de los Premios Max 2022

Los Premios Max de las Artes Escénicas celebraron este lunes su XXV edición en el Teatre Principal de Maó, en Menorca, para reconocer el talento de las artes escénicas en España, siendo los grandes protagonistas de la noche el equipo de Una noche sin luna -Mejor espectáculo de teatro-, Juan Diego Botto y Mónica López -Mejor actor y Mejor actriz- y Lucía Lacarra y Jesús Carmona -Mejores intérpretes de danza-.

Organizados por la Fundación SGAE, los Max buscan estimular y premiar la danza, el teatro y la promoción de los espectáculos de la temporada. En total, se fijaron 20 candidaturas y se entregaron dos premios especiales.

El primero de ellos es el Premio Max de Honor, que distingue la trayectoria del dramaturgo y director escénico José Luis Alonso de Santos; y el segundo es el Premio Max de Carácter Social, que reconoce la labor de Caídos del Cielo, ONG fundada por la dramaturga Paloma Pedrero. Estos fueron todos los premiados:

Mejor espectáculo de teatro

Una noche sin luna de La Rota Producciones; Concha Busto Producción y Distribución; y Barco Pirata.

Mejor espectáculo de danza

Baile de bestias, de la Compañía de Danza Jesús Carmona.

Mejor espectáculo musical o lírico

Company, del Teatro del Soho Caixabank.

Mejor espectáculo de calle

Alter, de la Compañía Kamchàtka.

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

Cris, pequeña Valiente de El Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank.

Mejor espectáculo revelación

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, de Alessandra García.

Mejor labor de producción

Unahoramenos Producciones por Moria.

Mejor dirección de escena

Guillem Albà y Joan Arqué por Canto jo i la muntanya balla, con la dramaturgia de Clàudia Cedó y la música de Judit Neddermann.

Mejor diseño de espacio escénico

Alfred Casas y Laura Clos 'Closca' por Canto jo i la muntanya balla.

Mejor diseño de vestuario

Ana Garay por Rebelión.

Mejor diseño de iluminación

Nicolás Fischtel por CreAcción.

Mejor actriz

Mònica López por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.

Mejor actor

Juan Diego Botto por Una noche sin luna.

Mejor intérprete femenina de danza

Lucía Lacarra por In the still of the night.

Mejor intérprete masculino de danza

Jesús Carmona por Baile de bestias.