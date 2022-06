Tamara Gorro pide ayuda en sus redes para cumplir el sueño de su 'princesa': "Tiene que volver a reunir fuerzas contra su enfermedad"

Tamara Gorro vuelve a confiar una vez más en su 'familia virtual'. Y es que tras volver con el padre de sus hijos, Ezequiel Garay, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha pedido ayuda en sus redes para poder cumplir el sueño de su 'princesa'.

Se llama Valeria y es la hija de unos muy buenos amigos de ella y del futbolista. La pequeña lleva luchando contra el cáncer durante un tiempo y es por ello que la influencer se ha propuesto hacer a su 'sobrina adoptiva' la niña más feliz de la tierra.

"Hoy os quiero pedir algo sobre un tema muy importante y urgente. La princesa Valeria está pasando por un momento muy complicado. Tiene que volver a reunir fuerzas contra su enfermedad y ella tiene un deseo. Por favor, os pido vuestra ayuda", comienza la modelo en sus historias de Instagram.

Tamara Gorro pidiendo ayuda para su 'princesa'. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

A continuación, publica unos vídeos con ella en los que la modelo pide que la cantante Aitana le mande un beso a su princesa y que quieren ir al concierto, pero no quedan entradas.

"Aitana tiene millones de seguidores y ella no me sigue por lo que es imposible que me lea. Yo pago, no quiero que nos inviten, pero hay que concederle este deseo a Valeria, aunque sea un vídeo o un beso", dice en su petición.

Con estas palabras, Tamara reclama a sus seguidores que le ayuden para hacerle llegar a la artista este mensaje tan importante y que tanto necesita que se haga realidad.