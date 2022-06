El nou currículum de Secundària introdueix l'assignatura de Projectes Interdisciplinaris i manté els àmbits

La Conselleria d'Educació ha portat aquest dilluns a la Taula Sectorial d'Educació els currículums de Secundària i Batxillerat per a abordar el seu contingut amb els sindicats amb representació en l'òrgan.

Segons assenyala el Sindicat de Treballadors i Trenballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), la proposta de l'administració educativa manté l'obligatorietat d'impartir els àmbits en primer de l'ESO i introdueix una nova assignatura fins a tercer, Projectes Interdisciplinaris, que incrementa l'horari lectiu de l'alumnat en primer i segon de 30 a 32 hores.

Per al sindicat, açò és "contradictori, ja que, d'una banda, la Conselleria argumenta que s'organitze per àmbits primer d'ESO perquè la transició entre Primària i Secundària no comporte un canvi significatiu per a l'alumnat que prové del col·legi".

"Però, per contra, s'incrementa en dos hores la càrrega lectiva de l'alumnat passant de 9 assignatures en sisé de Primària a 12 en primer d'ESO, incomplint també la recomanació del reial decret de currículum del Ministeri" que diu que les administracions educatives "procuraran que els alumnes de primer i segon cursen un màxim d'una matèria més que les àrees que componguen l'últim cicle de l'Educació Primària".

STEPV ha tornat a proposar que els àmbits siguen voluntaris i creu que, si la Conselleria vol fomentar el treball per projectes, més que fer l'assignatura obligatòria, hauria de crear un departament de projectes interdisciplinaris amb hores per al professorat que s'adscriga per a poder coordinar-se entre els diferents departaments.

A la sessió han assistit representants de diferents associacions de professorat: Dibuix, Música, Cultura Clàssica, Filosofia, Informàtica, Tecnologia i Física i Química, que han intervingut per a plantejar les seues reivindicacions posat són les especialitats que perden hores lectives en la proposta curricular o que veuen alterats d'alguna manera la seua presència en el currículum.

STEPV també ha traslladat les propostes altres especialitats que no han pogut estar presents com a Francés o Economia, al mateix temps que ha reclamat a la Conselleria que s'atenguen les peticions de diferents instituts que han sol·licitat la implantació del Batxillerat Musical.

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha instat la Conselleria a "mantindre leshores lectives de totes les especialitats".

"No es tracta de sacrificar unes per unes altres perquè representen un índex de qualitat en l'educació que la nova legislació, la LOMLOE, no garanteix", assevera.

OPTATIVES

Així mateix, CSIF ha demanat que aplicació dels àmbits siga opcional i no "una metodologia imposada" i ha plantejat que "les assignatures optatives no tinguen per a la seua impartició nombre mínim d'alumnat".

"La qualitat de l'educació es basa en gran mesura en l'especialització del personal docent, que permet formar en les millors condicions a l'alumnat. Un canvi d'especialitats, amb el descompte d'hores i la intenció de generalitzar la formació, suposa un menyspreu a la vàlua dels professionals", en la seua opinió.

En aquesta línia, el sindicat considera necessari "mantindre les hores lectives i les condicions d'assignatures lligades a especialitats" i, així, insta a no eliminar hores en especialitats el pròxim curs i a desenvolupar "una negociació constant amb els representants del col·lectiu docent, una circumstància aquestaúltima que no s'està produint".

Des d'ANPE s'ha apostat per la "no imposició de l'obligatorietat dels àmbits en primer ESO", una qüestió sobre la qual, al seu parer, "no hi ha cap criteri científic ni cap dada oficial, malgrat que s'ha sol·licitat per activa i per passiva i l'opinió generalitzada del col·lectiu docent de secundària és contrària a aquesta imposició".

ANPE afirma que ja va realitzar durant el primer trimestre d'aquest curs un estudi que reflecteix que "el 91% dels centres no han implantat voluntàriament els àmbits de manera completa en 2º ESO,la qual cosa deixa veure el grau de rebot per part dels docents després de l'experiència del curs anterior".

Aquesta organització demana, d'altra banda, l'eliminació de l'assignació horària específica per als projectes interdisciplinaris i creu que la seua "imposició com a assignatura obligatòria té conseqüències notables sobre els horaris de diferents especialitats".

"BUIT DE CONTINGUT"

"Els projectes interdisciplinaris -raonen- existeixen des de fa dècades i en molts centres es duen a terme de múltiples maneres, sense necessitat de requerir la hipoteca de dos hores setmanals o a través de l'optativa en cas de ser necessari. S'imposa una matèriasense regular-la, el currículum de la qual està buit de contingut i que incrementarà les desigualtats entre centres i l'estandardització de la qualitat de l'ensenyament".

ANPE reivindica una "oferta d'assignatures optatives completa i no condicionada a la plantilles dels centres", la "concreció de l'atribució per especialitats de totes les matèries" i la "racionalització dels continguts de certes matèries i de la distribució horària seguint els criteris dels docents".

El sindicat adverteix que "la falta de consens i l'escassa planificació no són bons ingredients per a emprendre l'aplicació d'una Llei educativa" i ha exigit una moratòria en l'aplicació delscurrículums perquè el professorat tinga el suficient temps per a realitzar les seues programacions.