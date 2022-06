Convocats els V Premis Berlanga de l'Audiovisual Valencià, amb 24 categories i guardons honorífics

L'acte d'entrega dels premis tindrà lloc el 12 de novembre al Palau de Congressos-Auditori de Castelló. Les bases per a participar en aquesta convocatòria estan publicades en la web de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual.

Aquests guardons busquen "reconéixer la qualitat de les pel·lícules i altres produccions audiovisuals valencianes estrenades o amb data d'estrena entre l'entrega de l'última edició dels premis, el 4 de desembre de 2021, i el 31 de desembre de 2022, segons han informat els convocants en un comunicat.

Així, han detallat que les candidatures a les diferents categories poden ser presentades per persones físiques o jurídiques mitjançant el formulari corresponent en línia, disponible en la web oficial dels Premis Berlanga.

Aquestes distincions pretenen convertir-se "en un esdeveniment no solament per al sector, sinó per a tota la societat", i ser "una finestra pública que valore i promocione la producció audiovisual valenciana i el treball de les i els professionals guardonats", han agregat les mateixes fonts.

Els premis compten un any més amb 24 categories a concurs, a més de guardons honorífics que s'atorguen directament i que es coneixeran en dates pròximes a la cerimònia. Les categories establides inclouen llargmetratges, curtmetratges i sèries, ja siguen de gènere documental, de ficció o d'animació. A més, es contempla la categoria de millor videojoc.

En el cas dels professionals, poden presentar la seua candidatura tots aquells que acrediten la condició de professional valencià, hagen treballat en produccions valencianes o de fora de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a obres que presenten productores, podran accedir les que hagen sigut de comunicació pública, entesa com a exhibició en sales de cinema, festivals, televisió o internet.