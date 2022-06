Puig demana en el Senat recuperar "l'esperit del 82" que va fer possible l'aprovació de l'Estatut

En la Cambra alta, on ha acudit a la presentació del documental commemoratiu de la Fundació Manuel Broseta realitzat amb motiu del XXX aniversari de l'assassinat del professor a les mans d'ETA, Puig ha defès la "veu valenciana" del respecte i la convivència i ha ressaltat, quan es compleixen 40 anys de l'estatut, l'"herència immaterial" del missatge de "pau i concòrdia" llegat per Broseta.

Segons el parer del president, recordar al professor en el Senat suposa reivindicar un "projecte per a un demà en comú" des d'un "ahir de decència" i enfront d'un hui de "soroll i exabruptes". Recordar-ho és "és recordar la resistència contra dictadors, és recordar als arquitectes de la millor Espanya que ha existit, és recordar la dignitat enfront del terror", ha continuat.

En aquesta línia, ha assegurat que el "exercici de memòria" que suposa aquest homenatge a la seua figura en el Senat arriba en "un moment oportú" perquè "hi ha molts 'brosetas'".

"Està el Broseta lluitador contra el franquisme, està el Broseta constructor de la nostra autonomia, a qui aquests dies recordem, i està, per descomptat, el far democràtic que la barbàrie no va poder apagar", ha assenyalat. "Recordar a cadascun d'ells és un deure", ha agregat.

"La construcció de l'espai comú és un procés ple d'obstacles, però ja ho aconseguim encara que coste recordar", ha explicat Puig, que ha remarcat que el Senat ja "va ser testimoni d'açò fa 40 anys".

"Broseta, tots els 'brosetas' d'aquells anys decisius, compartien dos virtuts: sabien escoltar i sabien proposar. Tenien un projecte per a un matí en comú, un projecte de fraternitat i de progrés. Aquest és la 'veu valenciana' que volem fer sentir de nou en el conjunt d'Espanya", ha argumentat.

També ha lloat les figures d'Ernest Lluch, Tomás y Valiente, entre uns altres, que van llegar "dos armes de construcció massiva: pau i convivència". "Tornem a utilitzar-les perquè l'esperit de 1982 impregne el 2022", ha sentenciat.