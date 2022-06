Oberta a partir d'aquest dimarts 7 de juny la convocatòria del Premi Senyera de les Arts Visuals 2022

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glória Tello, ha destacat que l'objectiu de la convocatòria és "estimular i promoure la trajectòria professional d'artistes de la Comunitat Valenciana", i, per a açò, el premi està dotat amb un import de 12.000 euros, ha indicat el consistori en un comunicat.

Segons les bases del concurs, qualsevol persona física, major de 18 anys, o jurídica, nascuda a la Comunitat Valenciana, o resident almenys durant l'últim any pot participar en el mateix. Cada participant podrà presentar un màxim d'una obra, que haurà de ser original i inèdita.

En el cas de persones jurídiques, s'haurà d'acreditar la seua inscripció en el registre corresponent on conste el domicili social o delegació que disposa a la Comunitat Valenciana amb un any d'antiguitat en la publicació de l'anunci en el BOP.

Les obres a concurs hauran de presentar-se en arxius independents per a la seua valoració: fotografies de l'obra en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca; una especificació de fitxa tècnica que incloga autoria, títol, grandària, pes, tècnica, materials i, si és el cas, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l'obra en el seu conjunt, i un dossier de l'obra presentada amb un màxim de 10 pàgines.

No s'acceptaran simulacions de muntatge, renders 3D o plànols. Cada arxiu no podrà superar els 10 MB de grandària, i cada aspirant podrà optar al premi mitjançant una única obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que siga consistent i permeta la seua durabilitat.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals nomenarà un jurat, presidit per Glória Tello, o persona en qui delegue, i integrat per tres vocals designats per la Regidoria entre artistes, galeristes, crítics d'art, professionals historiadors, docents o investigadors de l'art. Aquest jurat seleccionarà fins a un màxim de 10 obres que seran els finalistes del Premi Senyera d'Arts Visuals 2022.