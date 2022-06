La separación entre Piqué y Shakira ha sacudido el mundo del corazón. Aunque no solo el del corazón, sino el del fútbol e incluso el de la música ya que, tras 12 años, era una de las parejas más famosas. Desde Sálvame han querido abordar los motivos de la ruptura entre el futbolista y la cantante, y Rafa Mora ha querido contar su primera experiencia con Gerard Piqué.

"Piqué no es alguien amable", ha comenzado diciendo Rafa Mora. "Es un tío muy prepotente. Yo la primera vez le conocí en un reservado en una discoteca de Barcelona a la que voy mucho, y me habían invitado amigos que conozco en el Barça".

"En ese reservado había gente mucho más importante que él. Messi por ejemplo me trató genial. Me preguntó por Supervivientes, que qué tal lo pasé, que si estaba amañado el concurso... Estuve con Neymar... gente que son fenómenos. Pero a este señor igual le molestó que yo estuviera en ese reservado, siendo un personaje público y trabajando en Telecinco".

"Llegó donde estaba yo hablando con Messi, se me acercó y con la mano me empezó a despeinar. 'Y esté quién es'. Yo le respondí: 'Parece mentira. Somos 4 cracks en España... ¿y no sabes quién soy?'", ha contado Rafa Mora ante las continuas preguntas de Jorge Javier Vázquez. Pero estaba claro que el colaborador se guardaba algo que no quería contar.

"El escolta que iba con ellos me dijo que pasara de él, que era el gracioso del grupo. Varios compañeros del equipo me dijeron que era muy graciosete. Algo más pasó... pero no lo voy a contar aquí. No soy tonto, que estamos hablando de Piqué. Yo cuando vi que yo era una persona non grata ahí, entendí que me tenía que ir".