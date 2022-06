Editan una guía para acercar la digitalización a pequeñas empresas: "Quien no suba a este tren quedará fuera"

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha advertido que "no hay plan B" a la digitalización y que "quien no se suba a este tren de la transformación digital realmente quedará fuera". Colomer ha sostenido que "el turismo es un punto de lanza de la nueva revolución industrial" y "no puede ser una revolución que lideren solo las grandes corporaciones, el propósito es que la transferencia de conocimiento llegue a las pymes, a los pequeños, a todos, o no será la revolución que tenemos en la cabeza".

Colomer ha estado acompañado por el decano del Colegio Oficial de Economistas de València, Juan José Enríquez, y el coordinador de la guía y presidente de la comisión digital del Colegio de Economistas de València, Enric Montesa, junto a una de sus coautoras, Lorena Civera.

La 'Guía para la transformación digital de la empresa turística' se enmarca en un acuerdo de colaboración entre Turisme y el Conseo de Ecnomistas, dotado de 20.000 euros y que incluye más de 20 acciones formativas.

El decano ha explicado que la guía acerca a los empresarios herramientas como el Big Data, las criptomonedas o la Inteligencia Artificial, que forman parte del futuro y ya presente del sector. También recoge las apps más utilizadas por el turista actual, "profundiza en la captación de datos que sirven para la mejora constate de los servicios que ofertan" y, en definitiva, da "soluciones y herramientas para que la digitalización no sea un proceso traumático sino una metamorfosis para la innovación".

En ese sentido, Enric Montesa, ha incidido en que la transformación digital "es una necesidad pero además es una oportunidad", y ha detallado algunos aspectos del manual.

Por ejemplo, el Consejo Autonómico de Economistas identifica y explica las tecnologías innovadores para la transformación digital, y además incluye glosarios, que estará disponibles en internet y se irán actualizando, con diferentes herramientas, empresas proveedoras de servicios informáticos de toda la Comunitat, ayudas públicas disponibles para hacer frente a los costes de la digitalización y otros aspectos de utilidad, atendiendo a los diferentes subsectores como soluciones para guías turísticos, casas rurales, restaurantes y hoteles, entre otros.

La guía muestra también cómo planificar una estrategia de digitalización, un test de autoevaluación de la madurez digital de las empresas y precios aproximados de lo que pueden costar algunas soluciones digitales como el sitio web y la presencia en internet (2.000 euros), el comercio electrónico (2.000 euros), la gestión de redes sociales (2.000 €) o la de clientes (4.000).

Lorena Civera ha incidido en que el turista actual es un "viajero tecnológico" e "informado" que "viene 24 horas con su móvil y tablet y explicará su experiencia". "Al cliente hay que darle la oportunidad de que desarrolle ese poder que tiene a través de las tecnologías", ha expuesto la experta.

Asimismo, ha defendido que invertir en la transformación digital no es un coste puntual sino un proceso que hay que integrar en los costes corrientes de la empresa de forma paulatina, en función de la necesidad de cada empresa.

Este manual, difundido ya entre empresariado turístico de Alicante y que este martes, 7 de junio, se presentará también en Castelló de la Plana, se enmarca dentro del 'Plan de Transformación Digital 2022', fruto del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Economistas de la Comunitat Valenciana, dotado con 20.000 euros.

Podrá consultarse en formato pdf y en formato física y además irá complementado de píldoras informativas e forma de vídeo que resuman cada uno de sus capítulos en cerca de ocho minutos.