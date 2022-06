Miri, de 'MasterChef', muestra la evolución de sus heridas tras el accidente que sufrió: "No me puedo reír porque me tiran los puntos"

Míriam Pérez, más conocida como Miri, no está pasando por su mejor momento. Y es que la exconcursante de MasterChef sufrió hace unos días un accidente de moto bastante grave, el cual le ha provocado secuelas de las que aún se está recuperando.

Ella misma ha sido quien ha ido informando a sus seguidores sobre su estado de recuperación. E incluso se ha atrevido a colgar un post en Instagram mostrando las secuelas que se le han quedado en la cara tras el atropello.

"Hace unos días que tenía ganas de aparecer por aquí, pero me cuesta un poco verme así", comienza la chef en un hilo de historias que ha subido para explicar como se encuentra.

Miri, de 'MasterChef', muestra la evolución de sus heridas tras el accidente. MIRIPEREZC / INSTAGRAM

Aunque tiene el rostro bastante descompuesto, ya que se ha roto la nariz y tiene varias heridas profundas, y su expresión facial es sinónimo de cansancio, asegura que dentro de lo que cabe, está bien, ha recuperado el ánimo y cuenta con el apoyo de "un montón de gente".

"No me puedo reír porque me tiran los puntos y tampoco puedo vocalizar, ni puedo tragar saliva, ni tragar bien, pero podría haber sido mucho peor", añade con un hilo de esperanza aunque físicamente no pueda hacer más que descansar.

"Quería daros las gracias a todos los que me habéis escrito, que os habéis preocupado por mí y me habéis mandado energía", comenta a sus seguidores, a quienes anuncia que ya les contará lo que ha pasado porque aún sigue en shock y tampoco quiere darle más vueltas a lo ocurrido.

La recuperación va a conllevar tiempo, pero la influencer no pierde la esperanza y lo deja claro en la publicación que subió a su perfil: "Poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mi misma porque en el fondo soy consciente que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor".