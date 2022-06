La Generalitat subvenciona a Conhostur amb 380.000 euros per a campanyes i esdeveniments gastronòmics

Així, Turisme CV contribueix econòmicament amb fins el 380.000 euros per a donar suport a accions i esdeveniments gastronòmics que contribueixen a millorar la competitivitat i la promoció del producte gastronòmic, tals com la I edició de la campanya 'Sabor d'Amor', celebrada el passat mes de febrer, així com els 'Menús Marató Verdi', campanya celebrada del 25 de març al 10 d'abril amb motiu de la representació en el Palau de les Arts de l'obra Macbeth de Giuseppe Verdi.

A través d'aquest acord, també s'ha impulsat durant el passat mes de maig 'Tapes d'Ací', on un jurat va triar la millor Tapa de la Comunitat Valenciana; i durant el mes de juny s'està duent a terme la campanya 'La hora del Vermut'; així com les 'Jornades Gastronòmiques de producte valencià' que es preveuen celebrar durant la pròxima tardor.

A més, a través d'aquest conveni Conhostur participarà i col·laborarà en diferents accions de comunicació, màrqueting i difusió del producte gastronòmic de la Comunitat Valenciana, que impulse Turisme al llarg de 2022, tant amb accions 'online' com a presencials.