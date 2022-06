Catalá considera que Oltra hauria de dimitir "per coherència política" i censura l'"extrema debilitat" de Puig

20M EP

NOTICIA

La portaveu del PP en Les Corts Valencianes i secretària general del PPCV, María José Catalá, ha considerat aquest dilluns que la vicepresidenta del Govern valencià, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i membre de Compromís, Mónica Oltra, hauria de dimitir "per coherència política". Al seu torn, ha censurat l'"extrema i absoluta debilitat" del president de l'Executiu autonòmic, el socialista Ximo Puig, per no exigir a Oltra la seua eixida del Consell.