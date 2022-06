Hosbec alerta d'una "manca de personal qualificat" en els hotels i diu que "no és un tema retributiu"

Així ho ha manifestat durant la presentació d'un programa formatiu de Turisme, Casa Caridad i Hosbec, preguntat per si hi haurà suficient personal en el sector per a la campanya estival.

"Efectivament hi ha una manca de personal qualificat en el sector, que no és un tema retributiu ni moltíssim menys", sinó "de comoditat el treballador" davant jornades de treball durant caps de setmana o torns nocturns. En eixe sentit, ha assegurat que és "molt vocacional treballar en hotels i en restauració".

De qualsevol manera, ha assenyalat que el sector "sempre" s'està "reinventant" i podrà "eixir" del problema, amb iniciatives com la presentada aquest dilluns, d'un programa formatiu i de pràctiques en empreses dirigit a persones en risc d'exclusió social de la mà de Casa Caridad.

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, ha apuntat que s'aquesta manca de personal s'està donant en altres sectors i que és un "problema que tenim com societat" que no es pot afrontar "de manera aïllada amb el turisme".

S'ha referit així a la coneguda com a "gran dimissió", que segons Colomer està relacionada amb que "milions de persones no han tornat després de la pandèmia" als seus llocs de treball perquè han realitzat una "reflexió del seu esquema de valors en la vida". Una situació que, ha subratllat, no té un "únic motiu" i que cal "analitzar adequadament" amb una "gran reflexió d'estat".

Des de Turisme ha indicat que s'està treballant en tres qüestions, els convenis laborals, l'àmbit reputacional del sector i la qualificació, en la qual el sistema formatiu i el món laboral "necessiten retrobar-se en el segle XXI".

En eixe marc, Colomer ha criticat el "error estratègic" que es dóna cada veus que "ix un il·luminant parlant que no podem ser un país de cambrers", doncs és un sector "fonamental", "de primera necessitat" i que "té a veure amb la nostra manera de ser en el Mediterrani", ha argumentat.