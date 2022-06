Quatre bandes de música de València oferiran un cicle de set concerts en centres escolars i escoletes municipals

Aquests concerts s'emmarquen dins d'un projecte didàctic de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de València en col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat, segons ha indicat el consistori en un comunicat.

La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha subratllat que la música és "una ferramenta fonamental per a l'estimulació de l'aprenentatge, la participació activa de l'alumnat i l'acostament al llenguatge musical, que contribueix a un desenvolupament integral dins d'eixa formació".

"El projecte s'emmarca en una sèrie de concerts didàctics en els quals es barreja la música, la narració i la interpretació", ha destacat Ibáñez, al mateix temps que ha apuntat aquesta iniciativa pretén "connectar els centres educatius amb la música i potenciar molt més l'educació musical". L'edil s'ha mostrat "alegre" davant aquesta nova línia que, segons ha declarat, espera que "es puga consolidar i acréixer en el temps".

Maite Ibáñez ha remarcat que "les societats musicals de la Comunitat Valenciana van ser declarades Bé d'Interés Cultural (BIC) pel govern valencià en 2018, així com manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial pel govern d'Espanya en 2021". "Farem tot l'esforç perquè el treball que fan diàriament tinga més visibilitat i, sobretot, connecte amb la tasca que fem dins dels centres educatius", ha asseverat.

UN CICLE DE SET CONCERTS

En total, el cicle està integrat per set concerts. Les bandes participants, integrades en la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València (COSOMUVAL) són l'Agrupació Musical Benicalap, el Centre Instructiu Musical (CIM) Benimaclet, la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal i la Unió Musical del Centre Històric de València.

Les escoles municipals en les quals se celebraran els concerts són el col·legi Benimaclet, el Fernando dels Rius i Professor Santiago Grisolía. Per la seua banda, les escoletes infantils municipals que formen part del projecte són l'escola infantil Solc, l'escoleta infantil Gent Menuda, l'escola infantil Quatre Carreres i l'escola infantil de Pinedo.

El cicle començarà el dimarts 7 de juny amb l'actuació del Centre Instructiu Municipal (CIM) de Benimaclet en l'escoleta infantil Solc amb un programa que porta per títol 'El somni de Marieta' i que conjumina els contes infantils amb música i cançons.

El dia 9, el CIM de Benimaclet es desplaçarà l'escoleta de Quatre Carreres amb el mateix repertori. Aquest mateix dia està prevista la participació de la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal en l'escoleta de Pinedo amb el programa 'Viatge al món sonor', una mescla de música i activitats participatives amb els més xicotets. La mateixa banda estarà també el dia 10 en l'escoleta Gent Menuda.

Per al pròxim mes de setembre està prevista la participació de l'Agrupació Musical de Benicalap amb el programa 'En tu barrio hay una banda, ¿vienes?'' i la Unió Musical del Centre Històric amb un repertori que barreja la música i les històries. Les dos bandes acudiran als centres de primària Fernando dels Rius, Professor Santiago Grisolía i Benimaclet.

"DEDICACIÓ, ESTUDI I APRENENTATGE"

El president de la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València (COSOMUVAL), Miguel Hernández, ha avançat que aquesta activitat pretén traslladar als més xiquets que "en aquesta ciutat hi ha 26 societats musicals integrades en COSOMUVAL i darrere de cadascuna d'elles existeix tota una tasca de dedicació, d'estudi i d'aprenentatge".

Per la seua banda, la coordinadora del projecte, Aina Thous, ha explicat que "s'ha valorat l'adaptació dels repertoris als diferents cicles escolars". "No solament és un concert, sinó un projecte didàctic conjunt, hi ha un abans del concert i un després de concert", ha conclòs.