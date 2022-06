No habrá impuesto a las grandes fortunas. No, al menos, por ahora. Y es que, el PSOE ha decidido votar en contra de la propuesta de Unidas Podemos de establecer un nuevo tributo para los patrimonios superiores a los diez millones de euros. Así lo confirman fuentes socialistas, que también insisten en dilatar en el tiempo la reforma fiscal prometida. Pese a que el informe de expertos del Ministerio de Hacienda ya entregó su dictamen, desde la parte socialista del Gobierno insisten en que no es momento por el "mal dato" de la inflación.

La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, había trasladado en un primer momento que no sabían qué votarían este martes en el debate sobre la toma en consideración, pero fuentes cercanas a Lastra han confirmado después el voto negativo. Así, la propuesta de UP morirá sin haber tenido recorrido alguno, ya que para que empezara a tramitarse debería haber contado con el 'ok' del PSOE. Sin embargo, el sector más ortodoxo ha ganado la batalla esta vez.

El planteamiento de los 'morados' fue presentado el pasado mes de abril y el grueso de la propuesta versaba sobre la introducción de una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos. Los patrimonios que estén entre los 10 y los 30 millones de euros tendrían que pagar un 3,6% de su riqueza anualmente, unos porcentajes que irían subiendo paulatinamente hasta alcanzar el tipo del 5% previsto para los patrimonios superiores a los 150 millones de euros. Eso implica elevar el impuesto a la riqueza entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quien ya contribuye pagando el impuesto sobre el patrimonio, un aumento que sería mucho mayor para las fortunas que no pagan este gravamen: de entre 1,7 y 4 puntos porcentuales.

Según la propuesta de Unidas Podemos, este impuesto sería de gestión directa por parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el de patrimonio, delegado a las comunidades. Eso impediría que las autonomías lo bonificasen hasta evitar su cobro, como ya ocurre con el impuesto de patrimonio en regiones como la Comunidad de Madrid. "Las grandes riquezas, en su inmensa mayoría provenientes de rendimientos del capital, deben contribuir en mayor medida a la recuperación económica, al sostenimiento del estado del bienestar y a atajar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania", argumenta Unidas Podemos.

'No' a la reforma fiscal mientras la inflación sea alta

A colación de la votación de este martes, fuentes socialistas también han rechazado reabrir el debate sobre la reforma fiscal. Este punto estaba incluido en el pacto de coalición que firmaron los socios a comienzos de la legislatura. De hecho, el Ministerio de Hacienda llegó a designar a un comité de expertos que estuvo durante un año elaborando un informe. Sin embargo, esas propuestas -entre las que se incluía la subida del IVA, los combustibles y una menor competencia fiscal entre autonomías- quedaron en papel mojado al estallar la guerra en Ucrania. "No es el momento", despachó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en marzo.

Ese "momento", a juzgar por la versión de las fuentes socialistas consultadas, tampoco será ahora. "Primero se ha de corregir la inflación", argumentan. Y es que los precios siguen sin dar tregua. Según lo publicado del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de precios de consumo (IPC) se situó en mayo en el 8,7% interanual. El dato es cuatro décimas superior al registrado en abril, mes en el que la inflación cedió 1,6 puntos tras el máximo alcanzado en marzo. Por último, las mismas fuentes restan importancia a que la reforma fiscal también se comprometiese con Bruselas para los fondos de recuperación, pues aseguran que no corren peligro.