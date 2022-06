ESIC València llança un màster en direcció de màrqueting i comunicació de moda i luxe

L'objectiu del programa és formar a professionals amb una visió global de les empreses de moda i bellesa i preparar-los per a treballar en un àmbit local i internacional, a través d'una experiència a l'Institut Marangoni de Paris.

Aquest màster arriba després del nomenament de la ciutat com a Capital Mundial del Disseny 2022 per la World Design Organization. "València s'ha convertit en un autèntic referent i ara més que mai la formació en moda i disseny cobra especial sentit a la ciutat", ressalten des de l'escola de negocis.

La presentació oficial se celebrarà dijous que ve 16 de juny en Poppyns, botiga situada al centre de València. Serà necessària una inscripció prèvia per a gaudir d'experts d'empreses com Acierta Retail, Singularu, The Hoff i Otrura, una casa de moda guardonada amb el premi a la millor col·lecció en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Durant la jornada, els ponents parlaran de les principals tendències del 'retail' espanyol, el paper de les cases de moda en el futur del sector i la realitat del sector moda a la Comunitat Valenciana.