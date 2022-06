Los pisos turísticos seguirán obligados a tener un acceso propio y las cocinas fantasma se limitan en zona residencial de Madrid

Si quiere abrir un local en Madrid o alquilar un piso turístico, debe saber que las normas urbanísticas han cambiado. El papeleo será más rápido, pero quizá no cumpla con los requisitos. Por ejemplo, solo podrá abrir una cocina agrupada en zonas residenciales si el local no supera los 350 metros cuadrados y, siempre y cuando, la carga y descarga se realice en el interior. Si su caso es el de un restaurante, ahora se le exime de contar con plazas de aparcamiento obligatorias en zonas donde está restringida la entrada de coches. Si se trata de una nueva vivienda, sepa que podrá tener más metros de terraza o balcón. Los pisos turísticos, en cambio, no notarán ningún cambio.

Estos son las claves de la modificación de las normas urbanísticas que ha presentado este lunes el área de Urbanismo en el Pleno de Cibeles y cuyas normas empezarán a aplicarse desde mañana , cuando llegue a Junta de Gobierno, aunque su aprobación definitiva no llegue hasta febrero de 2023.

Se mantiene el Plan Especial de Hospedaje de Carmena

El actual Gobierno municipal PP-Cs va a mantener, finalmente, el Plan Especial de Hospedaje que aprobó la exalcadesa Manuela Carmena. "Incluido sus anillos, por lo que las viviendas de uso turístico no experimentan cambio alguno y quedan sujetas a ese plan", ha explicado el delegado Mariano Fuentes, quien hace un año avanzaba que su plan era acabar con dicha ley. Entonces, el delegado anunció que limitaría los pisos turísticos, haciendo solo legales los que estén en planta primera o baja.

La idea original era que el propietario tendría que adquirir una Declaración Responsable para arrendar, las viviendas turísticas están en un limbo legal. Y, además, eliminar la obligatoriedad de que los pisos tengan un acceso independiente, tal y como ordenó la exalcadesa Manuela Carmena. No obstante, tal y como ha explicado este lunes el concejal de Ciudadanos, los pisos turísticos no sufrirán cambios. Por dos razones: primero, porque el plan de Carmena está "avalado por los tribunales" y, segundo, porque la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso (PP) emitió un informe pidiendo que se mantenga el acceso independiente.

La cocinas fantasma se regulan en suelo residencial

La modificación de las normas urbanísticas prima la implantación de las cocinas fantasma en polígonos industriales y limita su actividad en zonas residenciales. Lo hace prohibiendo abrir en ámbitos residenciales a locales de uso industrial con un máximo de 350 metros cuadrados, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. Además, el máximo de cocinas permitidas será de ocho y se exigirá un estudio de movilidad para conocer el impacto que tendrá en la zona. Esta norma se aplicará también a la norma zonal 9 [zona industrial] que quede dentro de ámbitos residenciales.

Más metros de terraza o balcón



Uno de los cambios pasa porque las terrazas no computen a efectos de edificabilidad. Esto permitirá que se construyan más terrazas, balcones o balconadas, dado que no quitará metros de vivienda. "Esto no quiere decir que cualquiera pueda construirse una terraza de grandes dimensiones en edificios construidos, porque es inviable técnicamente. Pero sí que en la nueva construcción se primarán más las terrazas", explican las fuentes a 20minutos.

Asimismo, se van a permitir persianas en los miradores -hasta ahora ilegal- y se van a mejorar los conceptos de construcciones de los tendederos o las instalaciones al servicio del inmueble. Por ejemplo, para fomentar los medios de transporte sostenible, los cuartos para guardas, bicicletas y otros vehículos como patinetes o similares, tampoco computarán en edificabilidad.

'Coliving' y 'cohousing' entran en regulación

El Ayuntamiento de Madrid quiere regular los modelos que han surgido como forma de vivir en Madrid: Por ejemplo, el coliving (residencia compartida) y el cohousing. "No estamos eligiendo un nuevo modelo de vivir en la ciudad, estamos permitiendo que vivan como quieren vivir, dar todas las posibilidades", defiende el delegado. Así, a través de la modalidad coliving se permiten viviendas que combinan áreas privadas con comunes y compartidas, y que hasta ahora se inscribían habitualmente como uso terciario de hospedaje.

Este tipo de residencia está pensada para gente que pasa poco tiempo en una ciudad y quiere compartir edificio con otras personas en su misma situación. Con respecto ámbito residencial del cohousing- aquellos hogares privados donde solo se comparte una sala común-, se redefinen las condiciones de vivienda mínima, admitiendo una reducción de la misma, a cambio de la creación de una misma superficie en zona común. Por eso se permite aumentar la superficie mínima exigible (30 m2) pasado hasta los 40 metros cuadrados. Además, estas viviendas ya no tendrán que tener particiones obligatorias a excepción del baño.

Por otro lado, se posibilita construir viviendas tuteladas y viviendas de integración social en suelos dotacionales, dirigidas a colectivos con necesidades específicas, así como se impulsa la recuperación de patios de manzana "con soluciones bioclimáticas", informa el área de Urbanismo.

Factor verde

El Ayuntamiento va a dar incentivos a la iniciativa privada para que invierta en un urbanismo verde, que se hagan edificios más sostenibles y eficientes. Así, cuanto más verde sea un edificio, más superficie se le permite. No computarán en edificabilidad elementos de mejora de la eficiencia energética y tampoco computarán los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas. Se permiten los espacios libres de parcela ajardinados con plantas ornamentales y cubiertas y fachadas ajardinadas que contribuyen al confort térmico y bioclimático, así como balcones y balconadas. Por ejemplo, si una comunidad tiene una zona común con zona verde y quiere instalar una cancha de baloncesto, puede darle ese nuevo uso siempre y cuando los metros verdes se pongan en las fachadas.