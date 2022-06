El Port de València comptarà amb dos subestacions elèctriques en el marc del seu objectiu de zero emissions en 2030

Sobre aquest tema, el cap de Transició Ecològica de l'APV, Federico Torres, ha explicat que Valenciaport està treballant en diversos projectes per a "ser més eficients i complir l'objectiu de ser un port neutre en emissions en 2030".

En eixe sentit, ha detallat que "l'APV a va destinar 130 milions d'euros, als quals caldria sumar l'efecte de les inversions privades, en projectes com la creació de dos subestacions elèctriques perquè els bucs que atraquen al Port de València es connecten a la xarxa elèctrica i paren els seus motors, o la instal·lació d'una hidrogenera en el marc del projecte H2Ports per a subministrar hidrogen a maquinària portuària".

Durant la seua intervenció, també s'ha referit a altres iniciatives com l'ús de combustibles alternatius com el GNL en un projecte comú amb Baleària, la instal·lació de plantes fotovoltaiques en els recintes de València o Gandia, l'aposta pel ferrocarril i l'electrificació de la xarxa interior de Valenciaport, les accions en mobilitat i en economia circular.

Federico Torres ha realitzat aquestes declaracions en la inauguració de la jornada en la qual ha estat acompanyat per la secretària autonòmic d'Economia Sostenibles, Empar Martínez, que ha destacat que per a la Generalitat Valenciana és "una prioritat desplegar el pla de desenvolupament de les renovables i accelerar totes aquestes iniciatives". Així, ha ressaltat la col·laboració públic-privada en matèria de sostenibilitat com el que està desenvolupant el Port de València amb la seua comunitat portuària.

LA NORMATIVA EUROPEA

En la trobada també s'ha tractat la normativa europea Fit for 55 a càrrec de Valter Selén de l'Associació Europea de Ports Europeus, i s'han explicat les accions que s'estan duent a terme en matèria d'energies renovables amb la intervenció de José Damián López, cap del departament de Tecnologia d'Infraestructures de Ports de l'Estat; Andrés Guerra, cap del departament de Sostenibilitat del Port de la Corunya; Johannes Schmidt responsable de Clima i Innovació del Port d'Hamburg; i Raúl Cascajo, cap de Polítiques Ambientals de l'APV.

Per la seua banda, Javier Bonilla, gerent d'Innovació i Transformació Digital del Centre Tecnològic de la Construcció d'Acciona; Noemí González, responsables de Comunitats Energètiques de l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE); i Delfina Muñoz del Solar Cells Lab National Institute for Solar Energy (INES) han parlat de les tecnologies aplicables a les energies renovables.