Alegría pide a Ayuso que deje de "generar ruido" con el currículo de Bachillerato y le acusa de querer censurar los libros de texto

Nuevo choque entre el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha respondido al recurso presentado por el Gobierno madrileño ante el Tribunal Supremo (TS) por el currículo de Bachillerato, pidiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "generar ruido" con la educación y emplazándola a "hacer sus deberes" y aprobar los decretos de enseñanzas mínimas que le corresponde a las comunidades autónomas antes del inicio de curso.

"Yo pensaba que [Ayuso] era una alumna más aventajada. Y lo digo porque el decreto que pretende recurrir lleva ya dos meses aprobado", ha espetado la titular de Educación durante un viaje oficial a Almería. Así, Alegría ha pedido a Ayuso y a su consejero Enrique Ossorio que dejen de "generar confrontación y ruido" con un tema "tan importante" como la educación y que "hagan sus deberes" aprobando "alguno de los decretos que les corresponden".

Y es que, tal y como establece la Ley de Educación (LOMLOE), las autonomías deben completar el 40% (el 50% para las que tengan lengua cooficial) de los currículos educativos mediante la aprobación de los decretos correspondientes, algo que la Comunidad de Madrid aún no ha hecho. "Las familias madrileñas todavía no saben cuáles serán los decretos que regirán cuando se inicie el curso porque la comunidad autónoma, hoy por hoy, todavía no ha presentado nada y el curso va a empezar dentro de unos meses. Con lo cual, sí que les pediría responsabilidad y mesura", ha recriminado Alegría.

Reconociendo que es "consciente" de las "opiniones distintas" que pueden suscitar siempre los temas de educación, la titular de Educación ha afeado la "ignorancia" de Ayuso, queriendo recordarle a la presidenta madrileña que los distintos currículos que se han ido aprobando "fueron diseñados y trabajados por cientos de profesores en activo que saben lo que llevan entre manos", hacia quienes ha pedido "respeto".

Alegría ha querido igualmente poner en relieve que su Ministerio ha celebrado "múltiples" conferencias en las que han estado presente las comunidades autónomas. "Se ha hablado con todas de una manera unilateral para poder mejorar y recoger las aportaciones que nos hicieran llegar los distintos territorios", ha aseverado la ministra, insistiendo a Ayuso en que "haga sus deberes" para acabar con la "incertidumbre" de las familias madrileñas.

Acusa a Ayuso de querer censurar los libros de texto

Preguntada por las acusaciones de "adoctrinamiento" en los libros de texto, la titular de Educación ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de querer "censurar" los contenidos. "Me resulta curioso que la presidenta que se presentó como la reina de la libertad ahora quiera censurarlo todo", ha subrayado, explicando también que el contenido de los libros de texto son sometidos al visto bueno de los profesores, "quienes, de una manera autónoma, eligen qué libros utilizarán para este curso académico".

Desde el PSOE, insisten en recordar también que la reforma educativa, la LOMLOE, salió adelante con el consenso de una mayoría parlamentaria y tras haber logrado alcanzar consensos "con buena parte del sector educativo". Para la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, el afán de Ayuso por frenar la "carga ideológica" responde más bien a un intento por "ir a guerras culturales" y por acaparar el "foco" en la competición que, en su opinión, se libra entre la presidenta madrileña y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.