Compromís manté la seua defensa d'Oltra: "Confiem plenament hui, demà i despús-demà"

Així s'ha expressat Robles en una roda de premsa en la qual ha presentat les esmenes de la formació a la llei de l'esport al costat de l'alcalde de València, Joan Ribó; i el diputat al Congrés, Joan Baldoví, que ha recordat els casos de persones de Compromís que han eixit absoltes de processos judicials.

Ribó, per la seua banda, ha apuntat que la denunciant és "una cofundadora de Vox" i l'advocat és "un senyor que presideix una organització d'extrema dreta" i "portaveu de les cases de cites de tota Espanya durant molts anys". Per açò, ha insistit que "aquest procés té uns orígens molt clars, no hem d'oblidar-ho".

Robles ha insistit que la formació "sempre respecta els processos judicials" i que "donarà explicacions allà on es demanen". Així mateix, ha apuntat que aquest cas ja va ser arxivat una vegada i ha insistit que Oltra compta amb "tot el suport de Compromís". "S'ha partit la cara en la gestió, crec que que mereix seguir tenint la confiança del seu partit i de tota la societat", ha agregat.

Baldoví s'ha reafirmat en les declaracions de Ribó i Robles i ha mostrat també "tot el seu suport" a la vicepresidenta.